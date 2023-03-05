Герой!

Видели безумный сейв Аарона Рэмсдейла против «Борнмута»? Фанаты уже называют его «спасением сезона».

Филип Биллинг вывел гостей вперед уже через несколько секунд после начала матча, чем совершенно шокировал болельщиков канониров.

По данным спортивных аналитиков из Opta, мяч был забит на 9,11 секунде, что ставит его на второе место в списке самых быстрых голов АПЛ, уступая лишь голу Шейна Лонга, который был забит на 8-й секунде матча «Саутгемптон» - «Уотфорд» в 2019 году.

На 20-й минуте Биллинг мог оформить голевую передачу на Доминика Соланке, удвоив преимущество «Борнмута», однако, в игру вступил голкипер «Арсенала» Аарон Рэмсдейл.

Просто посмотрите.

0:2 на 20-й минуте могли бы стать приговором для «Арсенала».

Напомним, что канониры одержали волевую победу со счетом 3:2, забив победный мяч на 90+7 минуте.