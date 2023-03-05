Гаспачо
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😱😱😱 Спасение сезона? Безумный сейв Рэмсдейла спас «Арсенал» от 0:2 на 20-й минуте

Аарон Рэмсдейл Аарон Рэмсдейл
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Герой!

Видели безумный сейв Аарона Рэмсдейла против «Борнмута»? Фанаты уже называют его «спасением сезона».

Филип Биллинг вывел гостей вперед уже через несколько секунд после начала матча, чем совершенно шокировал болельщиков канониров.

По данным спортивных аналитиков из Opta, мяч был забит на 9,11 секунде, что ставит его на второе место в списке самых быстрых голов АПЛ, уступая лишь голу Шейна Лонга, который был забит на 8-й секунде матча «Саутгемптон» - «Уотфорд» в 2019 году.

На 20-й минуте Биллинг мог оформить голевую передачу на Доминика Соланке, удвоив преимущество «Борнмута», однако, в игру вступил голкипер «Арсенала» Аарон Рэмсдейл.

Просто посмотрите.

0:2 на 20-й минуте могли бы стать приговором для «Арсенала».

Напомним, что канониры одержали волевую победу со счетом 3:2, забив победный мяч на 90+7 минуте.

4 комментария

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Брулин
Надо отдать должное Арсеналу в этом сезоне - жажда победы видна как никогда!
+2
0
+2
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АтАс
Офигеть! Вот это реакция , вот это техника у вратаря!!! Раз 10 пересмотрел!!!
+2
0
+2
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Эмиль Шайдуллин
Ответ Sgi
Спасибо, Чугунов, что не в paint нарисовал , а любимые скрины вставил. Религия все также не позволяет выкладывать видео и вставлять ссылку на источник , чтобы не нарушать авторские права ?
Авторские права работают не так
+9
-1
+8
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Sgi
Спасибо, Чугунов, что не в paint нарисовал , а любимые скрины вставил. Религия все также не позволяет выкладывать видео и вставлять ссылку на источник , чтобы не нарушать авторские права ?
+10
-3
+7
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