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🤯Голевая импотенция. «Вулверхэмптон» выдал впечатляющую серию: форварды команды не забивают уже год

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Невероятное достижение.

Болельщик «Вулверхэмптона» под ником Lagaryes подсчитал, что форварды его любимой команды не забивали голов в ворота соперника целый календарный год. Последний гол нападающего случился аж 10 марта 2022 года − тогда Рауль Хименес огорчил «Уотфорд», а игра закончилась со счетом 4:0. До 12 марта 2023 года у «волков» матчей нет, потому уже смело можно говорить, что форварды команды не забивают даже больше года.

С 10 марта прошлого года команда сыграла в чемпионате 36 матчей. Девять из них были выиграны, восемь закончились ничьей, а девятнадцать − поражениями. В среднем «Вулверхэмптон» набирает 0,972 очка за игру.

После той игры с «Уотфордом» забивали следующие игроки:

Рубен Невеш и Даниэл Поденсе − по 5; автоголы − 3; Хони Кастро, Конор Коуди, Франсишку Тринкау, Адама Траоре, Раян Аит-Нури − все по 2; Гонсало Гедеш, Педру Нету, Леандер Дендонкер, Крэйг Доусон, Пабло Сарабия, Жоао Гомес − все по 1.

С момента последнего гола форварда клуб подписал трех нападающих, потратив на них 60 млн евро. Один из них получил травму в конце сезона в своей первой игре за команду. В этом сезоне форварды «волков» создали моментов на 5xG и не забивали.

Возникает вопрос, а сколько всего нападающих было задействовано в этот период? Их четверо − Фабиу Силва, Рауль Хименес, Матеус Кунья и Саша Калайджич.

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