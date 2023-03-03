Итог был довольно ожидаемым 😏

Джуд Беллингем ― юная звезда мирового футбола, которого мечтает заполучить как минимум десяток топ-клубов. Его талант вызывает восхищение у многих болельщиков, тренеров, бывших и действующих игроков. А каких футболистов предпочитает он сам? Английский полузащитник ответил на этот вопрос в своих соцсетях.

Он снял сторис с завирусившейся маской, где нужно выбирать любимых футболистов, и порой он принимал нестандартные решения:

Чиро Иммобиле/Ривалдо ― Ривалдо;

Рахим Стерлинг/Лионель Месси ― Месси; [Непростой выбор для Джуда: «Товарищ по команде против Месси. Что бы сделал ты?»]

Дидье Дрогба/Ривалдо ― Дрогба;

Луис Суарес/Андрей Шевченко ― Суарес;

Френки де Йонг/Энцо Фернандес ― де Йонг; [«Оба топ», ― добавил Беллингем]

Коди Гакпо/Гави ― Гави; [«Боже, это сложно».]

Диего Милито/Эшли Коул ― Коул; [«Англичанина».]

Коди Гакпо/Руд ван Нистелрой ― ван Нистелрой;

Ривалдо/Лионель Месси ― Месси;

Дидье Дрогба/Луис Суарес ― Дрогба; [«Это тоже сложно, не так ли?»]

Френки де Йонг/Гави ― де Йонг;

Эшли Коул/Руд ван Нистелрой ― ван Нистелрой;

Лионель Месси/Луис Суарес ― Месси;

Френки де Йонг/Руд ван Нистелрой ― ван Нистелрой;

Лионель Месси/Руд ван Нистелрой ― Месси.

Любопытно, что Гави не выдержал конкуренции с де Йонгом, а Френки был в фаворитах до самого конца. Судя по тому, что ван Нистелрой тоже продержался очень долго, то Беллингем явно интересуется нидерландскими игроками.

Однако все же главным героем для Джуда является Месси, как и для миллионов других.