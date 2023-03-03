Гаспачо
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Френки де Йонг или Гави, Лионель Месси или Луис Суарес. Беллингем поучаствовал в новом челленже и выбрал любимых футболистов

Френки де Йонг Френки де Йонг
Эшли Коул Эшли Коул
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Руд ван Нистелрой Руд ван Нистелрой
Дидье Дрогба Дидье Дрогба
Луис Суарес Луис Суарес
Футбол Футбол

Итог был довольно ожидаемым 😏

Джуд Беллингем ― юная звезда мирового футбола, которого мечтает заполучить как минимум десяток топ-клубов. Его талант вызывает восхищение у многих болельщиков, тренеров, бывших и действующих игроков. А каких футболистов предпочитает он сам? Английский полузащитник ответил на этот вопрос в своих соцсетях.

Он снял сторис с завирусившейся маской, где нужно выбирать любимых футболистов, и порой он принимал нестандартные решения:

Чиро Иммобиле/Ривалдо ― Ривалдо;

Рахим Стерлинг/Лионель Месси ― Месси; [Непростой выбор для Джуда: «Товарищ по команде против Месси. Что бы сделал ты?»]

Дидье Дрогба/Ривалдо ― Дрогба;

Луис Суарес/Андрей Шевченко ― Суарес;

Френки де Йонг/Энцо Фернандес ― де Йонг; [«Оба топ», ― добавил Беллингем]

Коди Гакпо/Гави ― Гави; [«Боже, это сложно».]

Диего Милито/Эшли Коул ― Коул; [«Англичанина».]

Коди Гакпо/Руд ван Нистелрой ― ван Нистелрой;

Ривалдо/Лионель Месси ― Месси;

Дидье Дрогба/Луис Суарес ― Дрогба; [«Это тоже сложно, не так ли?»]

Френки де Йонг/Гави ― де Йонг;

Эшли Коул/Руд ван Нистелрой ― ван Нистелрой;

Лионель Месси/Луис Суарес ― Месси;

Френки де Йонг/Руд ван Нистелрой ― ван Нистелрой;

Лионель Месси/Руд ван Нистелрой ― Месси.

Любопытно, что Гави не выдержал конкуренции с де Йонгом, а Френки был в фаворитах до самого конца. Судя по тому, что ван Нистелрой тоже продержался очень долго, то Беллингем явно интересуется нидерландскими игроками.

Однако все же главным героем для Джуда является Месси, как и для миллионов других.

2 комментария

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safe1q
Ответ Игорь Климов
Лео Месси несомненно лучший футболист в мире.
Как же ты задолбал, плюсодрочер
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Игорь Климов
Лео Месси несомненно лучший футболист в мире.
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