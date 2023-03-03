19 комментариев

А еще что-то до этого шепнул на ухо бразильцу.

Страсти в прошедшем в рамках Кубка Испании класико кипели нешуточные – фанаты «Реала» даже вышли с протестами на улицы.

В выражениях игроки также не стеснялись – в одном из эпизодов новоиспеченный кумир Каталонии Гави что-то нашептал Винисиусу на ухо, а уже потом не стесняясь назвал его «ублюдком» - «hijo de puta».

Интересно, что же шептал испанец на ухо сопернику, есть версии?