19 комментариев

«Ублюдок!»: расшифровали, что именно Гави сказал Винисиусу во время класико😱😱😱
А еще что-то до этого шепнул на ухо бразильцу.
Страсти в прошедшем в рамках Кубка Испании класико кипели нешуточные – фанаты «Реала» даже вышли с протестами на улицы.
В выражениях игроки также не стеснялись – в одном из эпизодов новоиспеченный кумир Каталонии Гави что-то нашептал Винисиусу на ухо, а уже потом не стесняясь назвал его «ублюдком» - «hijo de puta».
Интересно, что же шептал испанец на ухо сопернику, есть версии?
Мне показалось мадрид вчера потерял настрой именно из за своей истерики, тут свою лепту конечно внес Истерика Бернабеу. Могли вполне забить пару тройку голов, игроки Барсы впереди совсем за мяч не цеплялись.