Гаспачо
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«Ублюдок!»: расшифровали, что именно Гави сказал Винисиусу во время класико😱😱😱

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А еще что-то до этого шепнул на ухо бразильцу.

Страсти в прошедшем в рамках Кубка Испании класико кипели нешуточные – фанаты «Реала» даже вышли с протестами на улицы.

В выражениях игроки также не стеснялись – в одном из эпизодов новоиспеченный кумир Каталонии Гави что-то нашептал Винисиусу на ухо, а уже потом не стесняясь назвал его «ублюдком» - «hijo de puta».

Интересно, что же шептал испанец на ухо сопернику, есть версии?

19 комментариев

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hannibal ante portas
Ихо де пута вообще то сын шлюхи переводится
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przf2ckfqg
Он сказал не «ублюдок», а «сын шл*хи». Переводится это именно так.
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Marcs
Винисиус 🐀
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Roman Betenya
Ответ Игорь Климов
Винисиус уже у всех вменяемых людей вызывает неприятие своим поведением.
Уж кто, а ты про вменяемых людей рассуждать не имеешь права :)
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Ramil Usmanov
Если и сказал, то всё верно сказал. Мерзопакостный футболист вини.
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Maksim1302
Гави закрыл рот рукой, а потом у него даже губы не шевелились, автор, мысли прочел?
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Вячеслав Новиков
Вини конечно мерзкий игрок, но не стоит опускается до его уровня
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Шнуржан Ншаимов
Реал сами виноваты что не смогли вскрыть эту консервную банку
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fayzi7878
Ответ Bob Ganiev
Пепе мясник, но не истеричка. По крайней мере не таких масштабов. Мне показалось мадрид вчера потерял настрой именно из за своей истерики, тут свою лепту конечно внес Истерика Бернабеу. Могли вполне забить пару тройку голов, игроки Барсы впереди совсем за мяч не цеплялись.
Как могли забить пару тройку голов, если за весь матч не было ни одного удара в створ ворот?
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Irina Bulgac
кто хотя бы раз был на футболе в Испании знает что слова "puta madre" там кричат каждые 30 секунд
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Alexander Sragovich
Ответ fayzi7878
Пепе
Пепе, Рамос и многие другие были просто костоломами. А этот .....просто отвратительно смотреть на него. Не из за цвета кожи, или обезьяны мимики. Араухо убил его, и он бесился из за своего бессилия. Просто вызывает отвращение
+17
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Barca
И в чём же он не прав?!🤷
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Bob Ganiev
Ответ fayzi7878
Пепе
Пепе мясник, но не истеричка. По крайней мере не таких масштабов.
Мне показалось мадрид вчера потерял настрой именно из за своей истерики, тут свою лепту конечно внес Истерика Бернабеу. Могли вполне забить пару тройку голов, игроки Барсы впереди совсем за мяч не цеплялись.
+1
-6
-5
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Bob Ganiev
Гави мог бы воздержатся от правды. Но кто я такой что бы судить.
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Игорь Климов
Винисиус уже у всех вменяемых людей вызывает неприятие своим поведением.
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Rule1
Это Класико ! Игроки отдадут всё ради победы,как с одной стороны,так и с другой. Чего вы хотели ? Что бы они за руки держались и в хоровод пустились что ли ?!
+12
-1
+11
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Kaloyan Yalamov
Вини повалился бы на поле как после удара кувалдой и стал бы театральничать, скажи Гави такое ему в ушко ))) У Гави была бы дисква матчей на десять+, а Вини наконец бы получил свой Оскар.
+2
-3
-1
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fayzi7878
Ответ Alexander Sragovich
Ну это просто постановка перед фактом. Поведения отвратительнее его я еще не видал. Просто вызывает отвращение
Пепе
+6
-3
+3
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Alexander Sragovich
Ну это просто постановка перед фактом. Поведения отвратительнее его я еще не видал. Просто вызывает отвращение
+10
-8
+2
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