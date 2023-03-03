Гаспачо
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«Один из самых коррумпированных матчей, которые я видел». Фанаты «Реала» протестуют против судейства в класико🤬🔥🤬

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Но болельщикам «Барселоны» тоже есть на что жаловаться.

«Мы играем против преступной организации Энрике Негрейры. Неудивительно, что болельщики скандировали на стадионе «Коррупция».

Именно такие посты в соцсетях начали появляться еще по ходу вчерашнего матча «Реала» и «Барселоны».

Некоторые решения Хосе Мунуэра Монтеро действительно вызывают серьезные вопросы. В частности, здесь «Реал» явно мог рассчитывать на пенальти.

Грубая игра Гави против Камавинги, возможно, тянула на удаление.

Как и эпизод того же Гави с Милитао.

Ну и ключевой момент матча – засчитанный после консультаций с ВАР автогол Милитао.

Впрочем, болельщикам «Барселоны» тоже есть, что предъявить судье. За «бросок через бедро» де Йонга Винисуиса можно было удалять.

За похожую борьбу с Савичем Ферран Торрес недавно получил красную.

Фанаты Мадрида не ограничились постами в соцсетях, вскоре после матча на улицах появились болельщики с плакатами.

Именно таким и должно быть класико, вечер удался.

28 комментариев

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МГЕР
Ответ Игорь Климов
Начался плач после проигранного матча)
Как же мне нравится этот самый плач
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Marcs
Просто им не привычно, что голы из офсайда отменяют.
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Maksat Hasanow
Ответ tumas
а то, что де йонг винисиуса все это время двумя руками в обхвате держал, это не проблема да?
Ты че нет конечно. Они видят то что хотят видеть. У Вини мог хорошую атаку начать. А Френки хотел остановить его с помощью всего и остановил. Но это никого не волнует
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Эмиль3979
Ответ Отшельник86
Официально доказано что барса платила судьям. Ты чего?
Не было официальных доказательств
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Эмиль3979
Ответ Wild91688
Барса все ещё спонсирует судей,чему тут удивляться,мерзкий клуб и такие же болелы
😢😢😢😭😭😭
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Максуд Фаттоев
Даже Тебас непомог
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Бакдаулет Сабиев
Не знал про способности Винисиуса, на жамбас кидать :)
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Kaloyan Yalamov
Ответ прост, Барса заплатила Негрейре, а он игрокам Реала и те просто перестали создавать и пробивать. Ничего личного, просто бизнес. Реал просто платит мало своим )))
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Российский пользователь
Заголовок, дичь!
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AAgha
Да, Барса однозначно подкупила судью. Иначе он бы сделал хоть один удар в створ, ведь видел же что у игроков Мадрида не получается.
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Maksim1302
Ответ Wild91688
У Вини с Де йонгом обойудный фол был,хотя Вини ближе к мячу был,Де йонг первым начал хватать его
За что его Де Йонг хватал? За футболку? Ты думаешь в футболе можно брать за горло и бросать через плечо? Чувак, не позорься
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Barca
Ответ Игорь Климов
Да, это ожидаемая реакция от них, после победы Барселоны!
Вроде взрослые на вид люди, но ноют, как дети.
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Barca
Если Реалу в наглую не помогает судья - Барса купила судейство🤡
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Arkadios Avgitidis
Ответ Wild91688
У Вини с Де йонгом обойудный фол был,хотя Вини ближе к мячу был,Де йонг первым начал хватать его
да да ,уинисиус не уиноуат..Де Йонг побежал через все поле,нашёл его,затем целенаправленно упал и схватил черносвина за глотку,душил его и повалил на землю...ну и потом ,попытался его износиловать..так ведь, человеческий детёныш?)
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Игорь Климов
Ответ Barca
Нечему удивляться, это же реал)
Да, это ожидаемая реакция от них, после победы Барселоны!
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Barca
Ответ Игорь Климов
Начался плач после проигранного матча)
Нечему удивляться, это же реал)
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Barca
Пхахахаха, Господи, я не могу🤣😂
Мадрид, ты вызываешь только смех и чувство жалости к себе
+4
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Игорь Климов
Начался плач после проигранного матча)
+19
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tumas
а то, что де йонг винисиуса все это время двумя руками в обхвате держал, это не проблема да?
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Barca
Если Барса побеждает белый мадридский середняк, то его 5 летняя фан база кричать о купленном судействе)
Такое всегда было, есть и будет
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Barca
Ответ Bazilic
Винисиус должен быть удален за его цирк. Почему безнаказанно орет на арбитра? Почему он машет руками и скачет рядом с ним? Почему Левандовского за ГОРАЗДО МЕНЬШЕЕ на три матча дисквалифицировали?
Потому что это другое!
+6
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Barca
Пхахахаха, поэтому я и высмеиваю модрид и всю его фан базу🤣
Вместо того, что играть, Мадрид, как обычно, ноет про судейство 🤣
+8
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Bazilic
Винисиус должен быть удален за его цирк. Почему безнаказанно орет на арбитра? Почему он машет руками и скачет рядом с ним? Почему Левандовского за ГОРАЗДО МЕНЬШЕЕ на три матча дисквалифицировали?
+15
-2
+13
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Wild91688
Ответ Maksim1302
Прежде, чем писать про красную Гави, пусть сравнят его фол и фол Вини, он явно больше похожесть красную. Поиграл в регби, еще и судью послал. Лева за такое 3 матча сидел дома
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+1
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Отшельник86
Официально доказано что барса платила судьям. Ты чего?
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