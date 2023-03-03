28 комментариев

Но болельщикам «Барселоны» тоже есть на что жаловаться.

«Мы играем против преступной организации Энрике Негрейры. Неудивительно, что болельщики скандировали на стадионе «Коррупция».

Именно такие посты в соцсетях начали появляться еще по ходу вчерашнего матча «Реала» и «Барселоны».

Некоторые решения Хосе Мунуэра Монтеро действительно вызывают серьезные вопросы. В частности, здесь «Реал» явно мог рассчитывать на пенальти.

Грубая игра Гави против Камавинги, возможно, тянула на удаление.

Как и эпизод того же Гави с Милитао.

Ну и ключевой момент матча – засчитанный после консультаций с ВАР автогол Милитао.

Впрочем, болельщикам «Барселоны» тоже есть, что предъявить судье. За «бросок через бедро» де Йонга Винисуиса можно было удалять.

За похожую борьбу с Савичем Ферран Торрес недавно получил красную.

Фанаты Мадрида не ограничились постами в соцсетях, вскоре после матча на улицах появились болельщики с плакатами.

Именно таким и должно быть класико, вечер удался.