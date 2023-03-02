Сестра Ванды Нары явно готова занять ее место в соцсетях: Заира опубликовала полностью обнаженные фото, снятые на пляже🔥🔞😱
Весьма горячо.
О сестре Ванды мы рассказывали совсем недавно, но, видимо, в ближайшее время услышим о ней не единожды.
Помелькав рядом с сестрой на карнавале, несостоявшаяся жена экс-форварда «МЮ» Диего Форлана начала соло-представление – снимки, сделанные на пляже без каких-либо намеков на одежду, буквально взорвали соцсети.
Пост с этими фото набрал в десятки раз больше лайков, чем предыдущие публикации Нары-младшей.
То ли еще будет.
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