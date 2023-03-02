Гаспачо
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Сестра Ванды Нары явно готова занять ее место в соцсетях: Заира опубликовала полностью обнаженные фото, снятые на пляже🔥🔞😱

Ванда Нара Ванда Нара
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Весьма горячо.

О сестре Ванды мы рассказывали совсем недавно, но, видимо, в ближайшее время услышим о ней не единожды.

Помелькав рядом с сестрой на карнавале, несостоявшаяся жена экс-форварда «МЮ» Диего Форлана начала соло-представление – снимки, сделанные на пляже без каких-либо намеков на одежду, буквально взорвали соцсети.

Пост с этими фото набрал в десятки раз больше лайков, чем предыдущие публикации Нары-младшей.

То ли еще будет.

3 комментария

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kaviknat
Автору неуд. Вместо фразы "несостоявшаяся жена экс-форварда «МЮ» Диего Форлана" и включения в недоновость тега МЮ, надо было писать "несостоявшаяся жена экс-форварда «МЮ», Вильяреала, Атлетико, Интернасионаля, Мумбаи Сити, Китчи Диего Форлана" и включать тэги этих всех клубов. И еще Уругвай
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Пацанчик реальный
Ответ aya
Выбираю младшую!!!
Не самый сложный выбор!)
+2
-1
+1
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aya
Выбираю младшую!!!
+14
-1
+13
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