Весьма горячо.

О сестре Ванды мы рассказывали совсем недавно, но, видимо, в ближайшее время услышим о ней не единожды.

Помелькав рядом с сестрой на карнавале, несостоявшаяся жена экс-форварда «МЮ» Диего Форлана начала соло-представление – снимки, сделанные на пляже без каких-либо намеков на одежду, буквально взорвали соцсети.

Пост с этими фото набрал в десятки раз больше лайков, чем предыдущие публикации Нары-младшей.

То ли еще будет.