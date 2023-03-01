У итальянской «Тернаны», играющей в серии В, дела идут настолько плохо, что президент клуба в прямом и переносном смысле наплевал на своих же болельщиков. Причина недовольства фанатов – неудовлетворительные результаты: 12-е место и отрицательная разница забитых-пропущенных.

«Это правда, я плюнул в них. Но они плюнули в меня первыми! Я тот, кто вкладывает деньги в клуб, а они все равно плюют в меня? Это болельщики должны изменить свое отношение, а не я. Я такой же человек, как и все, я здесь не для того, чтобы на меня плевать», – объяснил 61-летний президент клуба Стефано Бандекки.