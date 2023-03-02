Спас товарищу свидание.

Дэнни Симпсон вспомнил, как Криштиану Роналду спас его свидание с обладательницей титула «Мисс Калифорния».

Симпсон и Роналду играли вместе в «Манчестер Юнайтед» один сезон, после чего англичанин ушел в «Ньюкасл». Вместе они сыграли всего в шести матчах.

Выступая в подкасте Cosh, защитник рассказал, что португалец помог ему очаровать девушку. В тот период Дэнни играл за «Лестер».

«Мы поехали в Лос-Анджелес в предсезонный тур, где должны были сыграть против «ПСЖ». Мы все думали: «Что мы здесь делаем?» Мы обычно ездим в Дублин, а сейчас мы в Лос-Анджелесе». В итоге я познакомился с «Мисс Калифорния», мы начали ужинать, и, я клянусь богом, все шло наперекосяк. Она, должно быть, думала: «Кто этот парень, я не могу понять, что его акцент, он из Солфорда».

В те дни Криштиану Роналду тоже был в городе после победы на Евро-2016 с Португалией.

«Это было болезненно, но в любом случае все шло не очень хорошо, и тут кто-то слегка хлопнул меня по плечу. Я посмотрел вверх, и это был Роналду. Он стал: «Симмо»; а я ответил ему: «Ронни!» Я встал, обнял его, все такое, и мы немного поболтали. Потом я снова сел, а он ушел. Она спросила: «Откуда ты знаешь Роналду?» Я преуменьшил значимость этого и сказал, как будто это ничего не значило: «Раньше я играл с ним». С этой секунды она полностью изменилась. Честно говоря, она буквально стала совершенно другим человеком, потому что Роналду поздоровался со мной, так что спасибо тебе, Ронни».

Удивительно, как известность Криша действует на всех окружающих.