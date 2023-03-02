Милейший жест от болельщиков нидерландского клуба.

В плей-офф Лиги Европы «Севилья» играла с «ПСВ». Первый матч завершился в пользу испанской команды со счетом 3:0, а в ответном голландцы почти отыгрались на своей территории, но все же не смогли забить принципиальный третий гол (2:0).

Во второй встрече, которая состоялась 23 февраля, произошел инцидент, запомнившийся многим болельщикам. После финального свистка на поле прорвался фанат «ПСВ» и целенаправленно побежал к Марко Дмитровичу, голкиперу «Севильи». У того парня очевидно были недобрые намерения.

Однако игрок не растерялся и без особых усилий завалил нарушителя порядка на газон.

Поступок болельщика не оценили ни в фанатском сообществе, ни в самом «ПСВ». После матча клуб на сайте клуба появилось заявление, осуждающее эту выходку:

«Генеральный директор Марсель Брандс выражает свое осуждение:

«Это недостойно «ПСВ», и нам очень стыдно за это. Мы обсудим с соответствующими органами, как можно лучше обеспечить безопасность стадионов, надеюсь, мы найдем способ пресекать такие нарушения».

Вместе с «ПСВ» все группы болельщиков, которые прошлым вечером поддерживали команду, единогласно дистанцируются от этой скандальной акции».

Чтобы окончательно уладить конфликт, сообщество фанатов нидерландского клуба отправило Дмитровичу букет цветов с очень милой запиской.

«Дорогой мистер Дмитрович, мы приносим извинения от всего фанатского сообщества «ПСВ». Надеемся, что с вами все в порядке после того инцидента! Мы желаем вам всего наилучшего и удачи в Лиге Европы!»

Теперь у Марко наверняка останутся только хорошие воспоминания о фанатах «ПСВ».