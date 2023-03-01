🚭Де Поль признался, что у некоторых игроков Аргентины на ЧМ был свой ритуал. Это не первый случай использования «магии»
Получается, помог.
Хавбек сборной Аргентины и мадридского «Атлетико» Родриго де Поль в интервью TyC Sports рассказал о том, что некоторые из игроков сборной во время чемпионата мира в Катаре промышляли «магией».
«Был один ритуал, который сделал Лича (Лисандро Мартинес). Это было просто ужасно, но я не скажу, что он делал (смеется). Нет, ничего такого потустороннего или мистического, но когда я выходил в коридор, повсюду был дым. Вот и все, что могу сказать (смеется).
Позже я узнал, что в эту ритуальную банду вошли Лича, Науэль (Молина) и Эль Кути (Кристиан Ромеро). Они это делали каждый день! Я выходил и говорил им: «Ребята, перестаньте с этим» (делает вид, что отгоняет дым от лица)».
Болельщики сборной Аргентины отыскали видео, на котором уже сам Родриго де Поль проводит какой-то ритуал с... солью.
К шаману Поля Погба вопросов много, а вот к трио Мартинес, Молина и Ромеро их нет, ведь «магия» помогла сборной стать чемпионом мира.
Пусть старо, как мир, понятье,
Корча, порча, приворот,
Практикуем мы к проклятьям
Современнейший подход!
Формула двойного зла,
Трижды ночь плюс дважды мгла,
Два кусочка, станьте целым,
Пламя, делай своё дело.
И варись, варись, вуншпунш.
Вуншпунш!