Сейчас защитник выступает уже за «Кремонезе».

24-летний грузинский футболист Лука Лочошвили, ранее выступавший за австрийский «Вольфсберг», был удостоен награды за спасенную жизнь игрока соперника во время матча чемпионата Австрии. Игрок венской «Аустрии» Георг Тайгль потерял сознание после столкновения. Лочошвили оказал игроку первую помощь, предотвратив западение языка. Благодаря этим действиям Тайгль пришел в сознание, после чего его доставили в больницу.

На получение премии также претендовали нападающий «Баварии» Садьо Мане, признавшийся судье, что забил гол рукой в матче Бундеслиги против «Бохума», и полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга, поддержавший игроков молодежной сборной Украины после матча.