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Грузин Лочошвили получил приз фэйр-плей от ФИФА: в чемпионате Австрии он спас соперника, прямо на поле вытащив ему запавший язык💪🏻💪🏻💪🏻

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Сейчас защитник выступает уже за «Кремонезе».

24-летний грузинский футболист Лука Лочошвили, ранее выступавший за австрийский «Вольфсберг», был удостоен награды за спасенную жизнь игрока соперника во время матча чемпионата Австрии. Игрок венской «Аустрии» Георг Тайгль потерял сознание после столкновения. Лочошвили оказал игроку первую помощь, предотвратив западение языка. Благодаря этим действиям Тайгль пришел в сознание, после чего его доставили в больницу.

На получение премии также претендовали нападающий «Баварии» Садьо Мане, признавшийся судье, что забил гол рукой в матче Бундеслиги против «Бохума», и полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга, поддержавший игроков молодежной сборной Украины после матча.

2 комментария

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Fatty Toni
Ответ Yeti_17
Если человек без сознания, то достаточно положить его на бок и лицом чуть вниз, разве нет? Зачем эти футболисты так рвутся в рот друг другу залезть?
Вы неправы. При потере сознания мышцы расслабляются, в том числе и мышцы языка. Это может привести к западению языка, который блокирует дыхательные пути. Если это произошло, просто положить человека на бок становится бессмысленно - необходимо "убрать" блокирующие дыхание предметы (язык в данном случае). Опять же повторюсь - западение языка может произойти, а может и нет. Определить, произошло ли это в каждой конкретной ситуации не представляется возможным на 100%, пока определяешь на глаз, может стать поздно. Да и существует такой момент, что если человек без сознания падает на газон, и бьется затылком о землю, шанс на западение языка возрастает многократно.
Так что всё правильно грузин сделал. Иногда лучше перебдеть. Спринт к лежащему сопернику вызывает восхищение. Браво, Человек!
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+4
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Yeti_17
Если человек без сознания, то достаточно положить его на бок и лицом чуть вниз, разве нет? Зачем эти футболисты так рвутся в рот друг другу залезть?
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