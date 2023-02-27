27 февраля в Париже прошла премия The Best от ФИФА.

На вручение приехало множество звезд (кроме «Реала», который бойкотирует церемонию из-за того, что Винисиус не стал кандидатом на включение в «команду года»).

Конечно же, были представители сборной Аргентины, выигравшей последний чемпионат мира. Эмилиано Мартинес пришел со своей женой Мандиньей.

А Лео Месси, конечно, сопровождала его верная спутница Антонелла Рокуццо.

Звезды команды Бразилии тоже не пропустили церемонию. Среди гостей был замечен Каземиро

И Ришарлисон, который претендовал на премию Пушкаша.

На красной (а на деле зеленой) дорожке появился Килиан Мбаппе, один из главных кандидатов на победу в номинации «Лучший игрок».

А также его близкий друг и товарищ по «ПСЖ» Ашраф Хакими, которого за пару часов до этого обвинили в изнасиловании. Марокканец был звездой своей сборной на Мундиале и попал в команду лучших футболистов от ФИФА.

Самая титулованная футболистка Алексия Путельяс появилась перед фотографами вместе с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

Наряд Алексии стоит рассмотреть с разных ракурсов.

Вирджил ван Дейк решил отвлечься от печалей «Ливерпуля» и тоже посетил церемонию, он претендует на место в «Команде года».

Венгер выглядит отлично и без пуховика.

Не пропустил премию и Дрогба.

Скалони в стильном галстуке забрал награду лучшему тренеру.

Карлос Паскуаль по прозвищу Тула стал самым ярким гостем церемонии. Тула получил награду от лица фанатов сборной Аргентины, которые были названы лучшими болельщиками по версии ФИФА.

Кого бы вы назвали лучшим игроком года? А кому бы отдали приз за лучший образ для ковровой дорожки?