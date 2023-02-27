Безумный матч от «Порту».

В воскресенье «Порту» и «Жил Висенте» выдали на «Драгау» матч-триллер. И речь не про счет (гости победили 2:1), а про количество показанных желтых и красных карточек.

Главный судья матча Руй Гомеш Кошта показал девять желтых и две красные карточки − обе игрокам «Порту».

Первым был удален Жоау Мариу Нету. Игрок «Жил Висенте» отдавал пас на свободного игрока, а португальский защитник не нашел лучшего способа остановить мяч, кроме как рукой. Судья показал желтую карточку, но благодаря VAR пересмотрел решение.

Начинания своего партнера по команде поддержал колумбийский хавбек Матеус Урибе. Перед перерывом он наступил в штрафной на пятку игрока гостей и добавил по икроножной − «Жил Висенте» реализовал пенальти. После перерыва схватил вторую желтую и отправился отдыхать.

Ближе к концу игры судья матча откровенно пожалел «Порту», который на тот момент играл вдевятером. Пепе прямой ногой въехал в Марлона, а затем сделал вид, что все в порядке. За этот фол он получил всего лишь желтую карточку. Примечательно, что именно вчера португалец праздновал свой сороковой день рождения. Подарок?

А как вы думаете, заслужил ли Пепе более суровой оценки эпизода? Пишите в комментариях.