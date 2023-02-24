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💥 🔫 Аннигиляторная пушка! Фанаты аргентинского «Росарио» создали фаер-пулемет. Ярко, красочно и очень опасно

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🪶 Берегите себя.

Фанаты клуба высшей лиги Аргентины «Росарио Сентраль» продемонстрировали новое изобретение - веселый пулемет.

⬆️ Это видео собрало уже больше 7 миллионов просмотров.

В самодельный аппарат можно зарядить фаеры и устроить настоящий салют.

Выглядит впечатляюще, но ненадежно. Многие настороженно отнеслись к данному изобретению.

💭 «Скоро остальные клубы украдут нашу пушку».

💭 «Ждем новых пожаров?».

💭 «Как там поживают правила пожарной безопасности?».

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