🪶 Берегите себя.

Фанаты клуба высшей лиги Аргентины «Росарио Сентраль» продемонстрировали новое изобретение - веселый пулемет.

⬆️ Это видео собрало уже больше 7 миллионов просмотров.

В самодельный аппарат можно зарядить фаеры и устроить настоящий салют.

Выглядит впечатляюще, но ненадежно. Многие настороженно отнеслись к данному изобретению.

💭 «Скоро остальные клубы украдут нашу пушку».

💭 «Ждем новых пожаров?».

💭 «Как там поживают правила пожарной безопасности?».