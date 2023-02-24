💥 🔫 Аннигиляторная пушка! Фанаты аргентинского «Росарио» создали фаер-пулемет. Ярко, красочно и очень опасно
🪶 Берегите себя.
Фанаты клуба высшей лиги Аргентины «Росарио Сентраль» продемонстрировали новое изобретение - веселый пулемет.
⬆️ Это видео собрало уже больше 7 миллионов просмотров.
В самодельный аппарат можно зарядить фаеры и устроить настоящий салют.
Выглядит впечатляюще, но ненадежно. Многие настороженно отнеслись к данному изобретению.
💭 «Скоро остальные клубы украдут нашу пушку».
💭 «Ждем новых пожаров?».
💭 «Как там поживают правила пожарной безопасности?».
Комментарии