Пришлось разнимать.

В первом матче плей-офф Лиги Европы «Севилья» на своем поле обыграла «ПСВ» со счетом 3:0. Ответный матч в Эйндховене получился драматичным: «ПСВ» забил первый гол на 77-й минуте, пытался организовать навал на ворота испанцев, забил второй на 95-й минуте, но на большее голландцев не хватило. Дальше идет «Севилья».

Когда главный судья матча Даниэле Орсато дал финальный свисток, на поле внезапно выбежал болельщик и целенаправленно побежал в сторону вратаря «Севильи» Марко Дмитровича. Разговор у этого дуэта вышел очень короткий − серб легко завалил нападавшего на газон и дождался стюардов.

В какой-то момент вратарь настолько увлекся, что пришлось вмешиваться игрокам не только «Севильи», но и «ПСВ».

Президенту UFC Дана Уайту стоит присмотреться к этому перспективному бойцу.