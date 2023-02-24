Гаспачо
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📸 Постояли, поговорили. Вратарь «Севильи» мастерски отбился от напавшего на него фаната

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Пришлось разнимать.

В первом матче плей-офф Лиги Европы «Севилья» на своем поле обыграла «ПСВ» со счетом 3:0. Ответный матч в Эйндховене получился драматичным: «ПСВ» забил первый гол на 77-й минуте, пытался организовать навал на ворота испанцев, забил второй на 95-й минуте, но на большее голландцев не хватило. Дальше идет «Севилья».

Когда главный судья матча Даниэле Орсато дал финальный свисток, на поле внезапно выбежал болельщик и целенаправленно побежал в сторону вратаря «Севильи» Марко Дмитровича. Разговор у этого дуэта вышел очень короткий − серб легко завалил нападавшего на газон и дождался стюардов.

В какой-то момент вратарь настолько увлекся, что пришлось вмешиваться игрокам не только «Севильи», но и «ПСВ».

Президенту UFC Дана Уайту стоит присмотреться к этому перспективному бойцу.

3 комментария

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Hollywood Hogan
Наивный фанат думает, что после полицейского участка и штрафа инцидент для него исчерпан. Не исчерпан.
Братья Дмитровича уже заряжают балканские нелицензионные калаши...
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Абу Огого
Ну так, это серб, всегда начеку. хулиганчику ещё повезло, что игроки другие подбежали, а Севилья прошла дальше)
+1
0
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Stormtrooper
мамкин хулиган обделался эпично канеш, кипер красава)
+17
0
+17
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