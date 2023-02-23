Официальный аккаунт «Баварии» в соцсетях поделился фотографией с тренировки Рекордмайстера. Но фото изображены футболисты команды, которая победила в тренировочном матче.

Шупо-Мотинг на фотосессию, видимо, не успел. Киммиху и аккаунту мюнхенцев пришлось выкручиваться. Получилось достойно:

Горетцка решил восстановить справедливость. Леон расчехлил фотошоп и создал шедевр:

В комментарии к полузащитнику пришел главный герой истории. Шупо талант одноклубника оценил:

«Команда!»

Болельщики шутят над скиллами Горетцки:

💭 «Команда на фотографии очень крутая. Но навыки Леона в фотошопе еще круче».

💭 «Спасибо, Леон, теперь мы можем увидеть всю команду».

💭 «Это прекрасно, но у меня есть один вопрос: как Шупо будет играть без ног в следующих матчах?»

💭 «Все ясно, Леон завидует прическе Шупо. Поэтому убрал его волосы с картинки».

💭 «Шупо-Мотинг настолько крут, что ему даже не нужны ноги для игры в футбол!»

💭 «Хейтеры скажут, что это фотошоп».

Как вам такой талант полузащитника?