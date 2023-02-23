Теперь бахчевый радует болельщиков «Арсенала».

Однажды главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил трансфер Габи Жезуса с... арбузом. Это случилось в 2017 году, когда бразилец забил первый гол за новый клуб.

«Никогде не знаешь. Это как арбуз. Его нужно вскрыть, чтобы увидеть, хорош он или нет. Перспектива была хорошей. Жезус − форвард с инстинктом забивать голы».

Габи Жезус оказался в «Сити» в августе 2016 года. «Палмейрас» получил за форварда 27 млн фунтов, но остаток сезона игрок провел в Бразилии, выиграв там чемпионат.

В Манчестере форвард провел 236 матчей, забил 95 голов, выиграл 4 титула АПЛ. В настоящее время Жезус играет за «Арсенал» и может выиграть еще один чемпионат.