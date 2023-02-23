Никаких вопросов к судье быть не может.

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Сити» развивался драматически. Гости из Англии силами Мареза открыли счет на 27-й минуте. За двадцать минут до конца игры центральный защитник хозяев Йошко Гвардиол, которого в том числе отправляют летом в «Сити», головой сравнял счет.

Болельщики «горожан» пытались найти момент, который, по их мнению, отнял у команды победу, и у них это получилось. То же самое произошло с британскими медиа.

На повторе плохого качества они увидели, что на 92-й минуте защитник «Лейпцига» Бенджамин Хенрихс якобы играет рукой.

Причем этот момент не был показан по телевидению, а выводы делались только по фанатскому видео с трибуны. Возмущены были даже Рио Фердинанд, Оуэн Харгривз и Шон Райт-Филлипс, эксперты на BT Sport, а Гвардиола, который во время игры сигнализировал о нарушении, позже сослался на то, что эпизод не видел.

Наконец появился повтор, который снимает все вопросы о фантомном пенальти: его не было. Хенрихс сыграл не рукой, а четко плечом. Скорее всего, VAR просматривал момент в тихом режиме и судьи не увидели нарушения, так как, во-первых, его не было, а во-вторых, у них больше возможностей и ракурсов для просмотра эпизода.