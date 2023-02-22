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Новости команд и возможные составы на матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона»

Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Педри Педри
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В четверг на «Олд Траффорд» пройдет ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной». На «Камп Ноу» соперники устроили захватывающую битву, которая закончилась ничьей 2:2.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «красных дьяволов» и «блауграны» на предстоящий матч, который решит исход этой дуэли.

Новости команд

«Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг подтвердил, что Харри Магуайр и Антони смогут выйти на матч. Антони Марсьяль встречу, вероятно, пропустит. Также против «Барсы» не сыграют Ван де Бек и Эриксен.

«Барселона»

У «блауграны» потери более существенные. Дембеле и Педри травмированы, а Гави не выйдет на поле домашней арены «МЮ» из-за перебора желтых карточек.

Хави определился с игроками, которые отправятся в Манчестер:

Возможные составы

Кто выйдет из этого противостояния победителем? С каким счетом закончится ответная встреча команд? Делитесь мнением в комментариях!

3 комментария

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бек саидов
Вчера смотрели цирк, а завтра настоящий футбол.
+2
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Denis Rozanov
Ждём интересную игру с голами и победу Юнайтед!
+3
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mutnyy
В тройке может Лёва Торрес и Рафинья
+4
0
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