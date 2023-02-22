В четверг на «Олд Траффорд» пройдет ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной». На «Камп Ноу» соперники устроили захватывающую битву, которая закончилась ничьей 2:2.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «красных дьяволов» и «блауграны» на предстоящий матч, который решит исход этой дуэли.

Новости команд

«Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг подтвердил, что Харри Магуайр и Антони смогут выйти на матч. Антони Марсьяль встречу, вероятно, пропустит. Также против «Барсы» не сыграют Ван де Бек и Эриксен.

«Барселона»

У «блауграны» потери более существенные. Дембеле и Педри травмированы, а Гави не выйдет на поле домашней арены «МЮ» из-за перебора желтых карточек.

Хави определился с игроками, которые отправятся в Манчестер:

Возможные составы

Кто выйдет из этого противостояния победителем? С каким счетом закончится ответная встреча команд? Делитесь мнением в комментариях!