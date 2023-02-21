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Алиссон 1:1 Куртуа. Беккер вслед за Тибо привез гол в свои ворота

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«Ливерпуль» и «Реал» устроили безумный первый тайм в плей-офф Лиги чемпионов.

Оба голкипера решили порадовать болельщиков соперника. Сперва ошибся Куртуа, а на 36-й минуте Алиссон помог забить Винисиусу.

Гомес отдал не самый умный пас, Алиссон не успел среагировать и попытался просто выбить мяч. Голкипер будто не заметили мчащегося на него Винисиуса. Мяч угодил ровно в бразильца и отрикошетил от него в ворота «красных»:

Футбольные паблики и болельщики тут же принялись придумывать шутки.

💭 «Куртуа и Алиссон сегодня».

💭 «Куртуа: «Сегодня вечером я полностью провалюсь». Алиссон: «Подержи мое пиво».

💭 «Куртуа и Алиссон, которые сегодня оба облажались».

Чего же ждать от второго тайма?

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