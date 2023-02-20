📸 🎥 Канселу с семьей сходил на экскурсию по «Альянц Арене». Дочка Жоау украла сердца фанатов «Баварии»

В последний день января «Бавария» арендовала у «Ман Сити» Жоау Канселу, взяв на себя лишь зарплату игрока. Летом Рекордмайстер может выкупить португальца за 70 млн евро.

Канселу показал себя в первом же матче за «Баварию». Ему понадобилось всего 17 минут, чтобы отдать первый ассист за новый клуб.

Недавно Жоау вместе с семьей сходил на экскурсию по «Альянц Арене». Невеста защитника поделилось милой фотографией в соцсетях:

А дочка Жоау покорила поклонников Рекордмайстера:

Болельщики «Баварии» в соцсетях не устояли перед чарами дочки Канселу:

💭 «Вот уж точно с детства за нас! Теперь «Бавария» просто обязана выкупить Канселу у «Сити». Не могут ведь они разбить сердце этой малышки».

💭 «Я вижу в этом большое уважение к клубу. Жоау привел свою семью на экскурсию по домашней арене. Я не один нахожу это очень важным и показательным?»

💭 «Его дочь так мило произносит название нашей команды, это великолепно!»

💭 «Если дочка Канселу решит стать футболисткой и когда-нибудь будет играть за женскую «Баварию», она сможет всем говорить, что с детства болеет за клуб. И у нее даже будет доказательство».

💭 «Говорят, что влюбляться в арендованного игрока нельзя! Но как не влюбиться в Канселу после этого?»

А как вы относитесь к Канселу? Стоит ли «Баварии» задуматься над покупкой защитника?