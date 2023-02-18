Гаспачо
Блог

Франция сверкает новостями – но почти нет футбольных. «ПСЖ», «Ницца» и Ле Гре подают плохие примеры

Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
лига 1 Франция лига 1 Франция
Ницца Ницца
Неймар Неймар
Ноэль Ле Гре
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Серхио Рамос Серхио Рамос
Футбол Футбол

Вы вряд ли удивитесь, если узнаете, что Лига 1 собирает наименьшее количество зрителей среди топ-5 лиг. Причина проста, и вы прекрасно ее знаете. Однако на этой неделе Лига 1 сверкнула несколькими громкими новостями – к сожалению, не связанными с футболом.

• В понедельник «Ницца» обнаружила, что 29 января на их стадионе сняли фильм для взрослых – девушка заманила парня в туалет, сняв это на камеру и опубликовав в интернете.

• Босс французской футбольной ассоциации Ноэль Ле Гре в настоящее время находится под следствием за то, что хватал сотрудниц за бедра и отправлял им грязные сообщения. Но даже такой судебный статус не остановил 81-летнего мужчину от очередных постыдных поступков.

Ле Гре пригласил двух девушек-подчиненных на ужин, где предложил им провести вечер втроем – закономерно получил отказ.

Полиция расспросила Ле Гре за предыдущие выходки с смс – Ноэль заявлял, что ничего не отправлял, потому что не умеет это делать. А ведь действительно рассчитывал, что ему поверят.

• «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1) в первой игре 1/8 ЛЧ, и звезды парижан в очередной раз повели себя как настоящие мужчины. Например, во время апплодирования болельщикам Серхио Рамос толкнул репортера.

А Килиан Мбаппе взялся руководить командой и заявил одноклубникам, что в течение следующих двух недель они должны «хорошо есть и хорошо спать».

Но не для всех мнение Мбаппе авторитетное. Неймар не послушал партнера и сгонял с друзьями в Макдональдс, не стесняясь там поулыбаться на камеру. Хотя вполне возможно, что бразилец заказал только воду.

 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitrii Serebrennikov
Не хочу показаться душным, но мужик позвал девушек на ужин, предложил им интим, они отказались, ничего не произошло. Чего здесь криминального?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Рядькин
друг просит видео из Ниццы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий