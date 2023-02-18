Франция сверкает новостями – но почти нет футбольных. «ПСЖ», «Ницца» и Ле Гре подают плохие примеры

Вы вряд ли удивитесь, если узнаете, что Лига 1 собирает наименьшее количество зрителей среди топ-5 лиг. Причина проста, и вы прекрасно ее знаете. Однако на этой неделе Лига 1 сверкнула несколькими громкими новостями – к сожалению, не связанными с футболом.

• В понедельник «Ницца» обнаружила, что 29 января на их стадионе сняли фильм для взрослых – девушка заманила парня в туалет, сняв это на камеру и опубликовав в интернете.

• Босс французской футбольной ассоциации Ноэль Ле Гре в настоящее время находится под следствием за то, что хватал сотрудниц за бедра и отправлял им грязные сообщения. Но даже такой судебный статус не остановил 81-летнего мужчину от очередных постыдных поступков.

Ле Гре пригласил двух девушек-подчиненных на ужин, где предложил им провести вечер втроем – закономерно получил отказ.

Полиция расспросила Ле Гре за предыдущие выходки с смс – Ноэль заявлял, что ничего не отправлял, потому что не умеет это делать. А ведь действительно рассчитывал, что ему поверят.

• «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1) в первой игре 1/8 ЛЧ, и звезды парижан в очередной раз повели себя как настоящие мужчины. Например, во время апплодирования болельщикам Серхио Рамос толкнул репортера.

А Килиан Мбаппе взялся руководить командой и заявил одноклубникам, что в течение следующих двух недель они должны «хорошо есть и хорошо спать».

Но не для всех мнение Мбаппе авторитетное. Неймар не послушал партнера и сгонял с друзьями в Макдональдс, не стесняясь там поулыбаться на камеру. Хотя вполне возможно, что бразилец заказал только воду.