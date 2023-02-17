Новая девушка Тотти ждала предложения на День святого Валентина, но вместо этого «Ческо» показал ей средний палец😳 Да-да, средний палец🤦🏼‍♂️

Решил соригинальничать.

Вскоре после окончания карьеры брак Франческо с Илари Блази распался – пара была вместе 20 лет.

Новая девушка Тотти - Ноэми Бокки. Они познакомились за игрой в падел-теннис, где стали игровой парой, а вскоре завязались романтические отношения.

Ноэми 34 года, она занимается свадебной флористикой, и конечно же является давней болельщицей «Ромы».

На 14 февраля пара выбралась в мини-отпуск в Венецию, где Ноэми, возможно, хотела получить предложение, но Тотти решил, что рановато.