Новая девушка Тотти ждала предложения на День святого Валентина, но вместо этого «Ческо» показал ей средний палец😳 Да-да, средний палец🤦🏼♂️
Решил соригинальничать.
Вскоре после окончания карьеры брак Франческо с Илари Блази распался – пара была вместе 20 лет.
Новая девушка Тотти - Ноэми Бокки. Они познакомились за игрой в падел-теннис, где стали игровой парой, а вскоре завязались романтические отношения.
Ноэми 34 года, она занимается свадебной флористикой, и конечно же является давней болельщицей «Ромы».
На 14 февраля пара выбралась в мини-отпуск в Венецию, где Ноэми, возможно, хотела получить предложение, но Тотти решил, что рановато.
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