Гаспачо
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Новая девушка Тотти ждала предложения на День святого Валентина, но вместо этого «Ческо» показал ей средний палец😳 Да-да, средний палец🤦🏼‍♂️

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Решил соригинальничать.

Вскоре после окончания карьеры брак Франческо с Илари Блази распался – пара была вместе 20 лет.

Новая девушка Тотти - Ноэми Бокки. Они познакомились за игрой в падел-теннис, где стали игровой парой, а вскоре завязались романтические отношения.

Ноэми 34 года, она занимается свадебной флористикой, и конечно же является давней болельщицей «Ромы».

На 14 февраля пара выбралась в мини-отпуск в Венецию, где Ноэми, возможно, хотела получить предложение, но Тотти решил, что рановато.

2 комментария

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Растиньяк
все правильно сделал
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-1
0
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Pipulya
Видимо, уже бывшая девушка Тотти )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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