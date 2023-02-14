«Нам дали указания следить за Месси, но тогда мы позабыли о других игроках». Нани вспомнил финалы ЛЧ против «Барселоны»

Тогда отличилась вся линия нападения каталонцев.

Бывший игрок «Юнайтед» Нани встречался на поле с «Барселоной» сразу в двух финалах Лиги чемпионов − в 2009 и 2011 годах. Оба раза команда Пепа Гвардиолы побеждала «красных дьяволов» − 3:1 и 2:0. Он пришел в редакцию издания Relevo, чтобы пообщаться с журналистом Тони Хуанмарти об этих играх.

«Мы проигрывали эпохальной, звездной команде. У них были игроки, способные перевернуть ситуацию. Мы выбили их в полуфинале 2008 года. Если бы игр было две, мы смогли бы подготовиться лучше. Это была месть за тот год.

Наш план не сработал. Думаю, что наш старт не включал лучших игроков. Наша команда была впечатляющей, мы имели много моментов. В тех матчах, когда ты прощаешь, то тебя накажут в любой момент.

Фергюсон говорил нам, что шансы 50 на 50. Он просил работать и быть терпеливыми, так как «Барса» заставляла всех много бегать, ведь они владели мячом. Мы знали, против кого играем. В 2011 году мы сказали себе, что после поражения в 2009 году, мы должны взять реванш. К сожалению, не вышло. Если бы мы играли против другой команды, шансов точно было бы больше. Но для победы над той «Барсой» мы должны бы провести идеальный матч.

Дело не только в Месси. У них были Иньеста, Хави... Какую передачу Хави дал Месси в Риме! А кто отдавал на Это'О при счете 1:0? До этого мы не видели Месси. Лео вне дискуссии, вас ломает целая команда. Он был в команде, которая без него продолжала играть. Все игроки вызывали у тебя головокружение. Когда мяч достигал его ног, все уже были наполовину в нокауте. А после ты уже был мертв.

Мы сидели на скамейке, обсуждали игру. Нам дали установку следить за Месси, не отставать ни на дюйм. Но ты работаешь по нему, забываешь о других, а они в конце концов прибивают тебя. Кто забил первый гол? Педро. Кто создал момент? Хави. Мы слишком много внимания уделяли Месси. Когда играли против них в 2008 году, Месси был моложе, мы не обращали на него особого внимания. Он был головной болью, но мы больше распределяли внимание по всей команде и у нас вышло лучше».

В составе «Юнайтед» Нани провел 230 матчей во всех турнирах, забил 41 мяч и отдал 71 голевую передачу. Сейчас он выступает за австралийский клуб «Мельбурн Виктори».