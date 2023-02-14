🎥 «Бавария» гениально анонсировала матч против «ПСЖ». Дэвис и Коман сходили на совершенно особенное свидание

14 февраля во всем мире отмечается День святого Валентина. Но болельщики, влюбленные в футбол, этот вечер точно проведут в компании Лиги чемпионов.

В 1/8 финала самой яркой парой, безусловно, является «Бавария» и «ПСЖ». Первая встреча команд пройдет в городе любви 14 февраля.

Мюнхенцы идеально анонсировали матч!

В соцсетях Рекордмайстера появилось видео с совершенно особенных свиданий, на которые отправились Коман и Дэвис. Ролик называется Perfect match – это забавная игра слов. Английское match – омоним, который на русский можно перевести и как слово «матч», и как слово «мэтч», которым обозначают взаимность пользователей в приложениях для онлайн-знакомств.

В видео Кингсли и Альфонсо сидят за праздничными столиками и в романтичной обстановке признаются в любви таинственной спутнице игроков.

Дэвис: «Так приятно видеть тебя в эту особенную ночь. Знаю, что последние два года не были простыми. Но любовь – это всегда вызов. Не могу дождаться, когда услышу нашу песню этим вечером. Каждый раз, когда я слышу ее, моя кожа покрывается мурашками. Хочу доказать тебе: то, что происходит между нами, – это идеальный мэтч».

Коман: «Мне приятно провести Валентинов день с тобой. Просто вспомни наше время в Лиссабоне. Мы можем это повторить. Когда я рядом с тобой, мое сердце начинает биться чаще. Ты моя королева».

После душевных речей футболистов зритель видит, что парни все это время признавались в чувствах кубку Лиги чемпионов. Посмотрите этот шедевр:

Надеемся, «ушастик» комплименты оценил, а зрителей точно ждет идеальный матч.