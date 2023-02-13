«Чувствую себя такой одинокой»: у жены Дани Алвеса, который сел в тюрьму за изнасилование, недавно умерла мама

Жена Дани Алвеса Хоана Санс написала эмоциональное письмо в память о маме, которая недавно умерла.

Дани Алвес все еще находится в тюрьме без права внесения залога в ожидании суда, его обвиняют в изнасиловании.

Его тюремное заключение наступило, когда он вернулся в Испанию, чтобы присутствовать на похоронах матери Санса.

Письмо Джоаны Санс

«Месяц назад сегодня мне пришлось принять самое трудное решение в своей жизни: отпустить тебя», — написала она.

«У меня все еще есть ощущение, что, когда я вернусь домой, ты встретишь меня. Мне так больно не слышать тебя, мне так нужны твои объятия, видеть, как ты смеешься или танцуешь...

Мне нужна твоя радость. Ты сказала мне не плакать, и я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы не плакать.

У меня бывают более живые дни, но этот внутренний холод всегда сопровождает меня… А иногда это разбивает меня на тысячу кусочков. Я чувствую себя такой одинокой.

Многие люди могут любить меня, и я ценю это, но материнская любовь поистине уникальна».

Хоана Санс также попросила понимания у более чем 945 000 подписчиков. «Не осуждайте меня, если увидите, как я танцую или улыбаюсь, я просто пытаюсь залечить свои раны по-своему, так хотела бы моя мать», — сказала она. объяснил.