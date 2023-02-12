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🤢 «Отвратительно». Рианна закосплеила Йоахима Лева на шоу в перерыве Супербоула. Фанаты не оценили 🙅

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Зачем?

Зрители заметили, что Рианна почесала промежность и понюхала пальцы во время перерыва Супербоула.

После длительного перерыва от музыки, певица спела несколько своих хитов в эпическом 13-минутном выступлении на стадионе «State Farm» в Аризоне.

Во время исполнения трека «Rude Boy», все стало исключительно интересно.

На кадрах видно, как Рианна схватила себя за промежность, а затем показал, как нюхает свою руку, пытаясь почувствовать запах, когда музыка ненадолго перешла в песню «Kiss it better».

Самое время вспомнить непревзойденного классика.

Rihanna appeared to go full Joachim Low by scratching crotch and sniffing fingers during Super Bowl half-time performance

💭 «Отвратительно. Почему она схватила свою промежность, а потом понюхала ее? Ужасное шоу для наших детей!».

💭 «Видимо, я единственный человек в Твиттере, который думает, что шоу Рианны в перерыве было ужасным. Почему она касается своей промежности в шоу, которое смотрят дети? И почему ее танцоры одеты как тесты на COVID?».

💭 «Шоу в перерыве Супербоула полностью провалилось. НФЛ продолжает разочаровывать».

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