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Фейр-плей дня. Гризманн случайно сфолил, а затем зубами развязывал шнурки пострадавшего

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Быстро пришел на помощь коллеге.

Во время матча между «Сельтой» и «Атлетико» произошел очень неприятный и одновременно удивительный случай. Мадридский форвард Антуан Гризманн вел борьбу с защитником хозяев Оскаром Мингесой. Мяч уже покинул пределы поля, когда француз случайно наступил на пятку бутсы испанца. Обувь упала с ноги, Мингеса поскользнулся и неудачно упал.

К защитнику сразу же подбежали оказывать помощь. По Гризманну было видно, что он явно испытывает большую вину за произошедшее. Сперва француз поинтересовался здоровьем Мингесы, а когда в дело вступили медики, то Антуан сидел рядом с пострадавшим на корточках и… пытался зубами развязать узел, который образовался на шнурках бутс защитника. И у него получилось!

Оскар Мингеса − 23-летний воспитанник академии «Барселоны». Прошлым летом он стал свободным агентом и перешел в «Сельту». Вместе с Гризманном они сыграли вместе целых 36 матчей, причем Антуан забил с передач Оскара два мяча. 

4 комментария

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Михаэль Буйнов
Антуан Грыззман
+1
0
+1
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Максим Τихонов
Грызун Гризманн
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Gavrishov
Гризман джентльмен!
+10
0
+10
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Tutto Putto
Человечность главное в футболе, молодец Гризманн показал что футбол объединяет а не политическая игрушка
+19
-2
+17
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