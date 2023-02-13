Фейр-плей дня. Гризманн случайно сфолил, а затем зубами развязывал шнурки пострадавшего

Быстро пришел на помощь коллеге.

Во время матча между «Сельтой» и «Атлетико» произошел очень неприятный и одновременно удивительный случай. Мадридский форвард Антуан Гризманн вел борьбу с защитником хозяев Оскаром Мингесой. Мяч уже покинул пределы поля, когда француз случайно наступил на пятку бутсы испанца. Обувь упала с ноги, Мингеса поскользнулся и неудачно упал.

К защитнику сразу же подбежали оказывать помощь. По Гризманну было видно, что он явно испытывает большую вину за произошедшее. Сперва француз поинтересовался здоровьем Мингесы, а когда в дело вступили медики, то Антуан сидел рядом с пострадавшим на корточках и… пытался зубами развязать узел, который образовался на шнурках бутс защитника. И у него получилось!

Оскар Мингеса − 23-летний воспитанник академии «Барселоны». Прошлым летом он стал свободным агентом и перешел в «Сельту». Вместе с Гризманном они сыграли вместе целых 36 матчей, причем Антуан забил с передач Оскара два мяча.