Джоана, жена Дани Алвеса, пока не будет разводиться с футболистом. Об этом ее попросили адвокаты

На это есть одна конкретная причина.

Адвокаты Дани Алвеса стараются любой ценой убедить суд, что футболисту не место в тюрьме.

Испанское издание La Razon сообщает, что одним из самых важных моментов для его защиты является тот факт, что бывший футболист «Барселоны» не должен расходиться со своей женой Джоаной Санс до тех пор, пока не завершится судебный процесс и не будет вынесен приговор.

По данным газеты, у испанской модели есть договоренность с защитниками Алвеса, что она будет оказывать ему свою поддержку, по крайней мере, в глазах общества. Адвокаты считают, что жизненно важно продемонстрировать, что Джоана доверяет ему.

Хоть Санс и согласилась помочь своему мужу, отношения между супругами, как говорят, полностью разрушены. Изначально Джоана сообщила Алвесу о желании развестись, а в ответ он отказался от ее посещений. Однако после он изменил свое решение, видимо, как раз-таки из-за уговоров адвокатов.

Во время своего визита в тюрьму Джоана поговорила с Алвесом о том, что произошло в ночном клубе Sutton, рассказали газете источники, близкие к паре. На этой встрече они также обсудили условия развода, но пока они ничего не будут сообщать, чтобы их расставание не навредило положению футболиста, поскольку, если его собственная жена не доверяет ему, это может подорвать доверие к его показаниям.

После визита Санс заявила: «Я не брошу его в худший момент его жизни».

Ранее девушка удалила все фотографии с мужем из социальных сетей.