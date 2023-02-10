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🤕 🤯 В Бразилии попытались затмить драку матча «Спартак» - «Зенит». У них получилось - 8 красных карточек 🟥

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Шедевральные кадры из чемпионата Паранаэнсе.

В рамках 7-го тура чемпионата Паранаэнсе встречались «Атлетико» и «Куритиба». Если вы пропустили этот интересный матч, то не переживайте - самое важное вы увидите ниже.

Бразильцы решили закосплеить игру «Спартак» - «Зенит», но, пожалуй, у них вышло даже поинтереснее.

Судья раздал восемь красных карточек, а футболисты «Атлетико» закончили матч вшестером.

Предмет спора непонятен.

8 комментариев

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Uu_Balin
кек, боятся получить оплеуху в лицо - бегают еще по полю. Футболисты такие футболисты... :)
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ТимТалер
Попытка не удалась. Шапито.
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A.L.F.
Ответ Шлёма Презерман
Фигня. С махачем Сатурн - Спартак ничего не сравнится. Как Жедер махал руками-граблями и ногами-мотыгами, ничего похожего не было.
Вы хотели написать Сатурн : ЦСКА?
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Шлёма Презерман
Фигня. С махачем Сатурн - Спартак ничего не сравнится. Как Жедер махал руками-граблями и ногами-мотыгами, ничего похожего не было.
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Akmor
"футболисты «Атлетико» закончили матч вшестером"

Матч закончился СРАЗУ после раздачи карточек. Никто не играл вшестером
Драка произошла на последних секундах добавленного времени (а добавили 8 минут, с учетом того, судя по обзору, ВАР никто не бегал смотреть и драк не было).

То есть судья раздал люлей и закончил матч.

Дрались 2 команды - то есть все, кто был в заявке. По три вратаря, даже из персонала или тренеров на поле махал руками.

И еще один болела, которого (и единственного) скрутили быстро. А так - больше странных забегов от футболистов с ускорением (и это после 100 минут игры!) и удары исподтишка.

Ну и на Спартаке Зенит ОМОН же не выбегал на поле, не ставил кардоны из сотрудников прямо на поле. А тут все это было ))

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Komisss
Под такую музыку выглядит эпично
+3
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+3
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Фёдор Молчанов
типичные футболисты - влететь с ноги сзади, а потом спешно ретироваться.
+5
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+5
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myswordishatred
>футболисты «Атлетико» закончили матч вшестером
Как так-то? Вроде как "Матч нельзя начинать или продолжать, если в любой из команд менее семи игроков." Или им там уже после свистка нараздавали карточек?
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