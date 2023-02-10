🤕 🤯 В Бразилии попытались затмить драку матча «Спартак» - «Зенит». У них получилось - 8 красных карточек 🟥

Шедевральные кадры из чемпионата Паранаэнсе.

В рамках 7-го тура чемпионата Паранаэнсе встречались «Атлетико» и «Куритиба». Если вы пропустили этот интересный матч, то не переживайте - самое важное вы увидите ниже.

Бразильцы решили закосплеить игру «Спартак» - «Зенит», но, пожалуй, у них вышло даже поинтереснее.

Судья раздал восемь красных карточек, а футболисты «Атлетико» закончили матч вшестером.

Предмет спора непонятен.