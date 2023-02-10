🤕 🤯 В Бразилии попытались затмить драку матча «Спартак» - «Зенит». У них получилось - 8 красных карточек 🟥
Шедевральные кадры из чемпионата Паранаэнсе.
В рамках 7-го тура чемпионата Паранаэнсе встречались «Атлетико» и «Куритиба». Если вы пропустили этот интересный матч, то не переживайте - самое важное вы увидите ниже.
Бразильцы решили закосплеить игру «Спартак» - «Зенит», но, пожалуй, у них вышло даже поинтереснее.
Судья раздал восемь красных карточек, а футболисты «Атлетико» закончили матч вшестером.
Предмет спора непонятен.
Матч закончился СРАЗУ после раздачи карточек. Никто не играл вшестером
Драка произошла на последних секундах добавленного времени (а добавили 8 минут, с учетом того, судя по обзору, ВАР никто не бегал смотреть и драк не было).
То есть судья раздал люлей и закончил матч.
Дрались 2 команды - то есть все, кто был в заявке. По три вратаря, даже из персонала или тренеров на поле махал руками.
И еще один болела, которого (и единственного) скрутили быстро. А так - больше странных забегов от футболистов с ускорением (и это после 100 минут игры!) и удары исподтишка.
Ну и на Спартаке Зенит ОМОН же не выбегал на поле, не ставил кардоны из сотрудников прямо на поле. А тут все это было ))
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Как так-то? Вроде как "Матч нельзя начинать или продолжать, если в любой из команд менее семи игроков." Или им там уже после свистка нараздавали карточек?