🫣 «Мы ожидали этого». Один из лидеров «Аль-Насра» рассказал, как команда восприняла передачу капитанской повязки Роналду

No problems.

Звезда «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов рассказал, как команда отреагировала на то, что Криштиану Роналду был назначен капитаном.

Защитник Абдулла Маду потерял капитанскую повязку, но, по словам Машарипова, у команды не было никаких проблем, поскольку они чувствовали, что Роналду, который был капитаном сборной Португалии в течение нескольких лет, более чем подходит для этой роли.

«Было бы немного странно, если бы кто-то из остальных игроков был капитаном Роналду», - сказал полузащитник сборной Узбекистана.

«Мы ожидали этого. Наш бывший капитан охотно передал повязку Криштиану без каких-либо проблем. Я думаю, что это лучшее решение. Иначе и быть не может».

Следующий матч «Аль-Насра» состоится завтра. Соперник - «Аль-Хадд».