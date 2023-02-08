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🫣 «Мы ожидали этого». Один из лидеров «Аль-Насра» рассказал, как команда восприняла передачу капитанской повязки Роналду

Жалолиддин Машарипов
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No problems.

Звезда «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов рассказал, как команда отреагировала на то, что Криштиану Роналду был назначен капитаном.

Защитник Абдулла Маду потерял капитанскую повязку, но, по словам Машарипова, у команды не было никаких проблем, поскольку они чувствовали, что Роналду, который был капитаном сборной Португалии в течение нескольких лет, более чем подходит для этой роли.

«Было бы немного странно, если бы кто-то из остальных игроков был капитаном Роналду», - сказал полузащитник сборной Узбекистана.

«Мы ожидали этого. Наш бывший капитан охотно передал повязку Криштиану без каких-либо проблем. Я думаю, что это лучшее решение. Иначе и быть не может».

Image: Alamy

Следующий матч «Аль-Насра» состоится завтра. Соперник - «Аль-Хадд».

5 комментариев

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Терминатор///Айлбибекович
Странно,когда футболист не проведя ни одного матча за клуб становится капитаном.
+1
0
+1
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kaviknat
Ответ Malik Seferbekov
Ну вы достали уже со своим Аль насром и этим обиженным! Остаыьте уже МЮ в покое,при чем тут МЮ???!!! Похоже они пиарят обиженного на новостных ветках МЮ,чтобы европа не забывала про этот гнилой фрукт! ))))))))))
Они не могут оставить МЮ в покое. Авторы этого блога несколько раз в день ****** на Роналду в форме МЮ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Malik Seferbekov
Ну вы достали уже со своим Аль насром и этим обиженным! Остаыьте уже МЮ в покое,при чем тут МЮ???!!! Похоже они пиарят обиженного на новостных ветках МЮ,чтобы европа не забывала про этот гнилой фрукт! ))))))))))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Полный кринж ради этого Кринжа7.
0
-2
-2
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Гулжигит Жумабаевич
Причём здесь М.Ю.....
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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