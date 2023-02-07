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Дани Алвесу завидуют другие заключенные. Все дело в особом отношении

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Источники из тюрьмы продолжают делиться информацией.

По данным RMC Sports, сокамерники Дани Алвеса завидуют тому, как обращаются с бывшим игроком «Барселоны» в тюрьме. Защитник был задержан по обвинению в сексуальном домогательстве в ночном клубе.

По словам источников, сотрудники тюрьмы везде сопровождают Алвеса, что является особым обращением по сравнению с другими заключенными.

Он заявил:

«Из того, что я слышал, четверо сотрудников сопровождали его во внутренний дворик для прогулок, всегда были с ним рядом, держали его подальше от остальных, одного. Я не могу сказать вам, контактирует ли он с другими заключенными, но что я знаю, так это то, что в данный момент он отделен от всех, потому что он особый случай, потому что он известный спортсмен. Другие заключенные недовольны такими отношением».

1 комментарий

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Геннадий Иоков
Может себе позволить другое отношение к себе. думаю эти работники понимают, что позже он их всех отблагодарит или нет 🤣
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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