🏌️Бэйл дебютировал на профессиональном турнире по гольфу. Показал хороший результат и сиял от радости

Завершил футбольную карьеру всего 25 дней назад.

Легенда мадридского «Реала» Гарет Бэйл успешно дебютировал на профессиональном турнире по гольфу, сыграв на AT&T Pebble Beach Pro-Am в рамках PGA Tour. Бывший валлийский капитан ушел из профессионального футбола меньше месяца назад, 9 января.

Бэйл, который выступал за «Реал» с 2013 по 2022 год, успешно отыграл первый раунд турнира. Валлиец попал в бункер (специально созданная ловушка на поле) на первой лунке, но он сохранил хладнокровие и, продемонстрировав впечатляющую технику, вышел из сложного положения. Гарету даже потребовалось меньше ударов, чем позволено, для завершения партии.

Бэйл и его партнер Джозеф Брамлетт (64-е место в Кубке FedEx) заняли 18-е место в таблице лидеров среди любителей на поле Spyglass Hill. На мероприятии в Пеббл-Бич есть еще два поля. Следующий этап пройдет на трассе на полуострове Монтерей в пятницу (3 февраля), а последний — в субботу (4 февраля) на Пеббл-Бич.

Конец богатой трофеями карьеры Гарет был омрачен неудачами Он почти не играл за команду MLS «Лос-Анджелес» из-за проблем со здоровьем и не смог помочь Уэльсу выйти из группового этапа чемпионата мира по футболу.

За свою клубную карьеру Бэйл выиграл 5 трофеев Лиги чемпионов и 3 титула Ла Лиги, выступая за «Реал».