Гаспачо
Блог

В 1998-м лучшего бомбардира отборочного этапа не взяли на ЧМ. Сейчас ему 55 – и он едет в Португалию

Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу
Кадзуйоси Миура Кадзуйоси Миура
Оливейренсе Оливейренсе
Клубы
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Футбол Футбол

В феврале Кадзуйоси Миуре исполнится 56 лет, на днях он подписал контракт с «Оливейренсе» из второй профессиональной лиги Португалии.

Миура родился в 1967 году, а в 80-х укатил в Бразилию (играл за «Сантос» и «Фламинго»), став первым японцем-легионером.

Кадзуйоси провёл 89 матчей за сборную Японии и забил 55 голов. На отборе к ЧМ-1998 Миура стал лучшим бомбардиром, тренер не взял его во Францию, потому что посчитал слишком старым (Кадзу был 31 год). Спустя 24 года Миура поедет на пятый чемпионат мира в карьере.

Любопытно, что в Португалии конкурентом по позиции Миуры будет 28-летний Энтони Картер, который ещё не родился, когда японца признали лучшим азиатским игроком года-1993. 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Felix Zimmer
Ответ kitprologic
"Спустя 24 года Миура поедет на пятый чемпионат мира в карьере." что за х..., какой ЧМ? В Качестве кого?
в качестве редактора новостей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kitprologic
"Спустя 24 года Миура поедет на пятый чемпионат мира в карьере." что за х..., какой ЧМ? В Качестве кого?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ кабан галльский
Норм, хоть и вторая лига, но Португалия все таки. Там очень развитый рынок. Думаю через сезон-два перейдет в Бундеслигу. Для команды уровня Байера или Гладбаха сгодится. Главное чтобы талант не пропал.
А потом в АПЛ миллионов за 80 - нормально.

Если не ошибаюсь, в 98 Миуру отцепили от сборной с формулировкой, мол зачем там ветеран, надо дать дорогу молодым - они ж к домашнему ЧМ сборную обкатывали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кабан галльский
Норм, хоть и вторая лига, но Португалия все таки. Там очень развитый рынок. Думаю через сезон-два перейдет в Бундеслигу. Для команды уровня Байера или Гладбаха сгодится. Главное чтобы талант не пропал.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий