В 1998-м лучшего бомбардира отборочного этапа не взяли на ЧМ. Сейчас ему 55 – и он едет в Португалию

В феврале Кадзуйоси Миуре исполнится 56 лет, на днях он подписал контракт с «Оливейренсе» из второй профессиональной лиги Португалии.

Миура родился в 1967 году, а в 80-х укатил в Бразилию (играл за «Сантос» и «Фламинго»), став первым японцем-легионером.

Кадзуйоси провёл 89 матчей за сборную Японии и забил 55 голов. На отборе к ЧМ-1998 Миура стал лучшим бомбардиром, тренер не взял его во Францию, потому что посчитал слишком старым (Кадзу был 31 год). Спустя 24 года Миура поедет на пятый чемпионат мира в карьере.

Любопытно, что в Португалии конкурентом по позиции Миуры будет 28-летний Энтони Картер, который ещё не родился, когда японца признали лучшим азиатским игроком года-1993.