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Эффект Кардашьян: одно фото сделало футбольную «Рому» лидером поисковых запросов во всем мире

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Франческо Тотти Франческо Тотти
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Моуринью рядом не стоял.

На этой неделе звезда социальных сетей и телеведущая Ким Кардашьян ворвалась в новости футбола после того, как ее заметили в ретро-форме «Ромы» во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Красиво-оранжевая форма появилась в сезоне 1997/1998 годов, в ней играли легенды Рима - Кафу и Франческо Тотти.

Увидев эту фотографию, футбольные фанаты начали массово искать информацию о ней в интеренете. Согласно анализу, проведенному CasinoBonusCA.com, только за последние семь дней количество поисковых запросов «AS Roma» в Google увеличилось на 2894% по сравнению со средним показателем.

Количество поисковых запросов в Google по запросу «Рома» увеличилось на 2,3 миллиона после того, как Ким Кардашьян надела их футболку сезона 1997/98.

Это увеличение примерно на 2,3 миллиона поисковых запросов за два дня.

1 комментарий

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A.G
Почему кстати все Карандашьяны встречаются с черными?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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