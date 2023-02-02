Эффект Кардашьян: одно фото сделало футбольную «Рому» лидером поисковых запросов во всем мире
Моуринью рядом не стоял.
На этой неделе звезда социальных сетей и телеведущая Ким Кардашьян ворвалась в новости футбола после того, как ее заметили в ретро-форме «Ромы» во время прогулки в Лос-Анджелесе.
Красиво-оранжевая форма появилась в сезоне 1997/1998 годов, в ней играли легенды Рима - Кафу и Франческо Тотти.
Увидев эту фотографию, футбольные фанаты начали массово искать информацию о ней в интеренете. Согласно анализу, проведенному CasinoBonusCA.com, только за последние семь дней количество поисковых запросов «AS Roma» в Google увеличилось на 2894% по сравнению со средним показателем.
Это увеличение примерно на 2,3 миллиона поисковых запросов за два дня.
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