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📸 Канселу понадобилось всего 17 минут в «Баварии», чтобы отдать потрясающий ассист за новый клуб

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Эрик-Максим Шупо-Мотинг Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Жоау Канселу Жоау Канселу
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Жоау Канселу на правах аренды перебрался из «Ман Сити» в «Баварию».

Буквально на следующий день после того, как трансфер был оформлен официально, португалец появился в старте команды Нагельсманна на кубковый матч против «Майнца».

Канселу понадобилось всего 17 минут, чтобы записать на свой счет первый ассист за Рекордмайстера. Некоторые болельщики «Баварии» уже признали кросс Канселу лучшей передачей мюнхенцев в сезоне. Гол Шупо-Мотинга тоже получился симпатичным:

В концовке тайма «Бавария» забила еще два мяча. На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу мюнхенцев.

Пепу эпизод с ассистом Жоау лучше не показывать.

4 комментария

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Jor Hakobyan
Ответ Kimmich Scream
Это от Мусиалы была
Извиняюсь, исправить не даёт.
0
0
0
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Kimmich Scream
Ответ Jor Hakobyan
Еще и вторую передачу в космос отправил Де Лигт
Это от Мусиалы была
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jor Hakobyan
Еще и вторую передачу в космос отправил Де Лигт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Медзведцкий
Была ещё подача,которую не реализовали...Как рукой кладёт ей богу)
+3
0
+3
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