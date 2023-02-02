📸 Канселу понадобилось всего 17 минут в «Баварии», чтобы отдать потрясающий ассист за новый клуб

Жоау Канселу на правах аренды перебрался из «Ман Сити» в «Баварию».

Буквально на следующий день после того, как трансфер был оформлен официально, португалец появился в старте команды Нагельсманна на кубковый матч против «Майнца».

Канселу понадобилось всего 17 минут, чтобы записать на свой счет первый ассист за Рекордмайстера. Некоторые болельщики «Баварии» уже признали кросс Канселу лучшей передачей мюнхенцев в сезоне. Гол Шупо-Мотинга тоже получился симпатичным:

В концовке тайма «Бавария» забила еще два мяча. На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу мюнхенцев.

Пепу эпизод с ассистом Жоау лучше не показывать.