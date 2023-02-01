Нападающий из ЮАР на 91-й минуте подыграл себе рукой, заработал пенальти и заставил партнеров ничего не рассказывать судье😱

Зачем?

Форварда африканского «Амазулу» Бонги Нтули в чемпионате ЮАР отличился достижением, которое вряд ли кто-то переплюнет, учитывая эпоху ВАР.

В матче с «Кайзер Чифс» Бонги в борьбе с соперником на границе штрафной наклонился, подыграл мяч рукой и ускорился по направлению к 11-метровой отметке, где был сбит защитником.

Сам Нтули и вызвался реализовать пенальти.

Шалость удалась, на матче не было ВАР, но взывает вопросы мотивация африканца – к тому моменту его команда вела со счетом 3:0🤦🏼‍♂️