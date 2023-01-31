Нападающий «Ювентуса», заменивший Роналду в Турине, попросил агента договориться о переходе в «Реал»

Сегодня последний день трансферного окна.

После того, как Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году, «бьянконери» заплатили 81,6 млн евро за переход Душана Влаховича из «Фиорентины».

Спустя год своей карьеры в Турине Влахович, похоже, настаивает на уходе из клуба. По словам журналиста Томаса Гонсалеса, нападающий является поклонником мадридского « Реала» и попросил своего агента попытаться обеспечить ему переход в «Лос-Бланкос».

В этом сезоне Влахович боролся с травмами, но ему все же удалось забить шесть голов в 11 играх Серии А. Всего 23-летний игрок является автором 57 голов в 127 матчах серии А.

Однако маловероятно, что «Реал Мадрид» предпримет какие-либо шаги, чтобы подписать игрока в это окно, даже если «Ювентус» захочет его продать. Карло Анчелотти заявил в воскресенье, что январское трансферное окно для «Мадрида» уже закрыто.