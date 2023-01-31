Гаспачо
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Нападающий «Ювентуса», заменивший Роналду в Турине, попросил агента договориться о переходе в «Реал»

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Душан Влахович Душан Влахович
Футбол Футбол

Сегодня последний день трансферного окна.

После того, как Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году, «бьянконери» заплатили 81,6 млн евро за переход Душана Влаховича из «Фиорентины».

Спустя год своей карьеры в Турине Влахович, похоже, настаивает на уходе из клуба. По словам журналиста Томаса Гонсалеса, нападающий является поклонником мадридского « Реала» и попросил своего агента попытаться обеспечить ему переход в «Лос-Бланкос».

В этом сезоне Влахович боролся с травмами, но ему все же удалось забить шесть голов в 11 играх Серии А. Всего 23-летний игрок является автором 57 голов в 127 матчах серии А.

Однако маловероятно, что «Реал Мадрид» предпримет какие-либо шаги, чтобы подписать игрока в это окно, даже если «Ювентус» захочет его продать. Карло Анчелотти заявил в воскресенье, что январское трансферное окно для «Мадрида» уже закрыто.

8 комментариев

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Valery Fan
Хотел почитать новости про МЮ ,нажал тэг а тут эта статья😔
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Decard Show
Влахович хорош но он не обладает теми качествами которые облалает Португалец7 который ветеранном возврасте выиграл золотая бутца Серии А и мвп Серии А А также забил +100 за короткие три сезона! Уникальные достижение в истории юве
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Вячеслав Новиков-Володько
Мне кажется он не уровень Реала при всём уважении
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dmitryGoose
Тем временем, в Юве смена в лазарете. Влахович вылечился, койку в лазарете пошел греть Милик.

Удивительная травматичность.
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Zorro
Как же хорошо 👍 что нарцисса выгнали с Мю
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kaviknat
Автор, долго еще будешь ****** на фото Роналду в составе МЮ?
+2
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2RIN
Реал еще от Йовича не отошел, зачем им еще один переоцененный серб?
+6
-1
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Жанибек Аймешов
Жаль, можно было
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