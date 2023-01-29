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Спортдиректор «Герты» сорвался на журналисте. В тот же день его уволили

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Фреди Бобич Фреди Бобич
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Такое решение связано не со словами, а плохой игрой клуба.

Спортивный директор «Герты» Фреди Бобич вчера приобрел приставку «экс». Его клуб, куда он перешел из «Айнтрахта», без шансов уступил в дерби (0:2) откровению этого сезона − берлинскому «Униону». Проигрыш клубу, у которого намного меньше денег, чем у «Герты», стоил Бобичу работы.

Немец как будто предчувствовал, что в ближайшее время окажется без работы. После берлинского провала Фреди давал интервью журналисту и откровенно сорвался:

Журналист: Перед игрой вы дали Сандро Шварцу гарантию сохранения работы. Как долго она действительна?

Бобич: Совершенно действительна.

Журналист: Вы понимаете, почему со стороны постоянно идет обсуждение тренера?

Бобич: Нет.

Журналист: Спасибо.

Бобич: Если еще раз такое спросишь, получишь пощечину.

Сегодня Фреди Бобич остыл и решил извиниться перед журналистом: «Мне очень жаль, я отреагировал слишком эмоционально. Пожалуйста, не переоценивайте сказанное в футболе вскоре после игры», — сказал он Bild.

Бобич стал известен благодаря своей работе в «Айнтрахте». В качестве спортивного директора этого клуба он купил за небольшие деньги Луку Йовича, Анте Ребича, Себастьяна Аллера, Эвана Ндику и других игроков, чья трансферная стоимость выросла в несколько раз или несколько десятков раз.

5 комментариев

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Pikachu Pikachu
Ответ marsover
Фреди Бобич стал известен как футболист, лучший бомбардир Бундеслиги и нападающий сборной Германии.
И чемпион Евоопы 1996
0
0
0
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volfram
Еще один такой вопрос, я тебе в лоб дам
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
shapor
Ответ Maksat S
Фредди Черчесов
Овчинников бы за такую неточность в лоб дал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marsover
Фреди Бобич стал известен как футболист, лучший бомбардир Бундеслиги и нападающий сборной Германии.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maksat S
Фредди Черчесов
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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