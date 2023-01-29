Спортдиректор «Герты» сорвался на журналисте. В тот же день его уволили

Такое решение связано не со словами, а плохой игрой клуба.

Спортивный директор «Герты» Фреди Бобич вчера приобрел приставку «экс». Его клуб, куда он перешел из «Айнтрахта», без шансов уступил в дерби (0:2) откровению этого сезона − берлинскому «Униону». Проигрыш клубу, у которого намного меньше денег, чем у «Герты», стоил Бобичу работы.

Немец как будто предчувствовал, что в ближайшее время окажется без работы. После берлинского провала Фреди давал интервью журналисту и откровенно сорвался:

Журналист: Перед игрой вы дали Сандро Шварцу гарантию сохранения работы. Как долго она действительна?

Бобич: Совершенно действительна.

Журналист: Вы понимаете, почему со стороны постоянно идет обсуждение тренера?

Бобич: Нет.

Журналист: Спасибо.

Бобич: Если еще раз такое спросишь, получишь пощечину.

Сегодня Фреди Бобич остыл и решил извиниться перед журналистом: «Мне очень жаль, я отреагировал слишком эмоционально. Пожалуйста, не переоценивайте сказанное в футболе вскоре после игры», — сказал он Bild.

Бобич стал известен благодаря своей работе в «Айнтрахте». В качестве спортивного директора этого клуба он купил за небольшие деньги Луку Йовича, Анте Ребича, Себастьяна Аллера, Эвана Ндику и других игроков, чья трансферная стоимость выросла в несколько раз или несколько десятков раз.