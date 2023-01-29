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🚫 «Ни Месси, ни Пеле не сказали бы ничего подобного». Главная женщина английского футбола раскритиковала слова Роналду, отметив его одержимость 😤

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Каррен Брейди посвятила португальцу целую колонку.

Заместитель председателя «Вест Хэм Юнайтед» Каррен Брейди раскритиковала Криштиану Роналду за то, что он назвал себя уникальным игроком, настаивая на том, что Лионель Месси или Пеле никогда не скажут ничего подобного.

После переезда на Ближний Восток пятикратный обладатель «Золотого мяча» сделал довольно громкое заявление на своей первой пресс-конференции, заявив, что его контракт с «Аль-Насром» уникален, потому что он уникальный игрок.

Брейди написала в своей колонке для The Sun:

«Может быть, в Роналду есть что-то, что мне нравится. Он спортивный и неудержимый бомбардир. Но этот недавний комментарий пахнет тщеславием: «Я счастлив, горжусь тем, что присоединился к Аль-Нас»... Этот контракт уникален, потому что я уникальный игрок. Для меня это нормально».

Затем она заявила, что португалец одержим своим давним аргентинским соперником:

«Для начала - он не уникальный игрок. Он делает большинство вещей хорошо, а некоторые блестяще, но ничего такого, что не могут другие. Ни Месси, ни Пеле не сказали бы ничего подобного. И постоянная мотивация Роналду - это его одержимость Месси, чья карьера в «Барселоне» была, по крайней мере, равна его карьере в «Реале».

5 комментариев

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Михаил Енилин
Колонка в The Sun? Всё понятно)))
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Роман
Ответ 9chymzyxvz
Журналисты нашли золотую жилу) Хейтить Роналду и собирать плюсы) Ибо место главного фаната уже занято журналистом Морганом, там не заработаешь
Это да. Теперь каждый журналист захочет заработать на Роналду. А чем эпатажнее новость, тем можно и внимание к себе привлечь.
0
-1
-1
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Dmitry Shaolin
Не, мне не нравится игра Роналду, по-крайней мере сейчас, но игрок он уникальный. Слишком много наколотил голов, плюс медийная составляющая на принципиально новом высоком уровне.
+2
0
+2
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9chymzyxvz
Журналисты нашли золотую жилу) Хейтить Роналду и собирать плюсы) Ибо место главного фаната уже занято журналистом Морганом, там не заработаешь
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Проснулась…. Презентация на которой он это сказал когда была, а свою речь она когда выдвинула…
+2
-4
-2
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