Дани Алвес получил первые тюремные деньги. На что он их потратил?

В Барселоне продолжается расследование дела об изнасиловании, по которому Дани Алвес проходит как обвиняемый.

Пока процесс двигается, футболист находится под стражей. Издание Telecinco сообщает, что Алвес получил специальную тюремную карту, на которую было зачислено 100 евро. Денежный баланс пополняется каждую неделю.

По информации того же источника, Дани уже сделал свои первые покупки. Он приобрел шесть баночек йогурта, четыре банки тунца, бутылку шампуня, дезодорант и четыре банки энергетика. Всего бразилец потратил 17,33 евро.

Ранее сообщалось, что адаптация футболиста в месте заключения проходит хорошо, несмотря на его тревожное психическое состояние.

Дела Алвеса обстоят откровенно плохо. У полиции появляются новые доказательства вины Дани, а сам игрок путается в собственных показаниях. Недавно жена экс-игрока «ПСЖ», «Барселоны» и «Ювентуса» удалила из соцсетей совместные фото с мужем, хотя до этого публично встала на защиту Алвеса.