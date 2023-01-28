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Дани Алвес получил первые тюремные деньги. На что он их потратил?

Дани Алвес Дани Алвес
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В Барселоне продолжается расследование дела об изнасиловании, по которому Дани Алвес проходит как обвиняемый.

Dani Alves se contradijo por miedo a confesar su infidelidad

Пока процесс двигается, футболист находится под стражей. Издание Telecinco сообщает, что Алвес получил специальную тюремную карту, на которую было зачислено 100 евро. Денежный баланс пополняется каждую неделю.

По информации того же источника, Дани уже сделал свои первые покупки. Он приобрел шесть баночек йогурта, четыре банки тунца, бутылку шампуня, дезодорант и четыре банки энергетика. Всего бразилец потратил 17,33 евро.

Ранее сообщалось, что адаптация футболиста в месте заключения проходит хорошо, несмотря на его тревожное психическое состояние.

Дела Алвеса обстоят откровенно плохо. У полиции появляются новые доказательства вины Дани, а сам игрок путается в собственных показаниях. Недавно жена экс-игрока «ПСЖ», «Барселоны» и «Ювентуса» удалила из соцсетей совместные фото с мужем, хотя до этого публично встала на защиту Алвеса.  

10 комментариев

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Павел Ларичев
Ответ fatei4
Ну,хотя да, чего это я... может в других местах волоса имеются 😀
Ну он не лысый, а скорее коротко стриженый или бритый. И, как бэ, голову в любом случае мыть надо. Большинство это делают при помощи шампуня вроде как.
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Kaloyan Yalamov
А туалетную бумагу не купил что ли?!
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fatei4
Ответ Павел Ларичев
Что такого в шампуне?
Ну,хотя да, чего это я... может в других местах волоса имеются 😀
+2
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Павел Ларичев
Ответ fatei4
Шампунь? 😀
Что такого в шампуне?
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.ru
Он приобрел шесть баночек йогурта, четыре банки тунца, бутылку шампуня, дезодорант и четыре банки энергетика...
дивный новый мир... в туалете ли, в камере... большой брат следит за тобой
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Max Tulenev
Видимо, на презервативы...
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fatei4
Шампунь? 😀
+8
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TPoL | About Chelsea and more.
Ответ Dj_dale
Ни чая, ни сигарет. Не освоился ещё.
Ничего страшного, скоро запоет Михаила Круга и подобного шансона.
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Машина Мощная
Сидишь в тюрьме и тебе бабулесы капают. Жаль баб туда не закажешь. а может и закажешь??
+6
-4
+2
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Dj_dale
Ни чая, ни сигарет. Не освоился ещё.
+33
0
+33
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