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The Guardian составил топ-100 игроков 2022 года. В десятку вошли игроки «ПСЖ», «Ливерпуля», «Сити», «Мадрида» и «Барсы»

Реал Мадрид Реал Мадрид
ПСЖ ПСЖ
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ювентус Ювентус
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
Клубы
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Тоттенхэм Тоттенхэм
Милан Милан
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Футбол Футбол

У «сливочных» попал весь стартовый состав.

Британское издание The Guardian каждый год публикует сотню лучших футболистов, которые проявили себя на зеленых полях наилучшим образом.

В первую десятку вошли Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Мадрид»), Эрлинг Холанд («Сити»), Лука Модрич («Мадрид»), Кевин Де Брюйне («Сити»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус Жуниор («Мадрид»), Тибо Куртуа («Мадрид») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Наибольшее представительство у игроков «Сити» − получается, что англичане отправили в рейтинг весь свой стартовый состав и одного запасного. Чуть хуже ситуация у «Мадрида» − 11 человек «старта». На третьем месте − «Ливерпуль» с 9 игроками, причем двое (Гакпо и Нуньес) − новички.

«Сити» (12 игроков): 4 Холанд, 6 Де Брюйне, 24 Фоден, 29 Бернарду, 32 Альварес, 36 Канселу, 44 Диаш, 53 Родри, 54 Эдерсон, 55 Гюндоган, 57 Марез, 84 Уокер.

«Мадрид» (11): 3 Бензема, 5 Модрич, 8 Винисиус, 9 Куртуа, 18 Вальверде, 39 Кроос, 42 Алаба, 45 Тчуамени, 56 Рюдигер, 67 Милитао, 93 Родриго.

«Ливерпуль» (9): 10 Салах, 27 Ван Дейк, 34 Алиссон, 50 Гакпо, 59 Диас, 60 Трент, 77 Фабиньо, 82 Нуньес, 97 Робертсон.

«Бавария» (8): 11 Мане, 25 Мусиала, 41 Киммих, 64 Дэвис, 86 Упамекано, 91 Нойер, 95 Гнабри, 98 Сане.

«ПСЖ» (5): 1 Месси, 2 Мбаппе, 12 Неймар, 16 Хакими, 65 Маркиньос.

«Барселона» (5): 7 Левандовски, 19 Педри, 37 Гави, 69 Дембеле, 89 Де Йонг.

«Тоттенхэм» (5): 13 Кейн, 26 Сон, 61 Ришарлисон, 72 Ромеро, 76 Льорис.

«Юнайтед» (5): 15 Каземиро, 28 Фернандеш, 58 Рэшфорд, 81 Мартинес, 85 Варан.

«Милан» (5): 23 Леау, 30 Жиру, 46 Тео, 74 Меньян, 96 Тонали.

«Челси» (4): 63 Зиеш, 75 Силва, 80 Кулибали, 94 Джеймс.

«Арсенал» (3): 22 Сака, 35 Эдегор, 62 Жезус

«Интер» (3): 68 Брозович, 70 Лаутаро, 73 Барелла.

«Атлетико» (2): 17 Гризманн, 48 Де Поль.

«Ювентус» (2): 38 Ди Мария, 66 Влахович.

Разбивка по лигам выглядит следующим образом: АПЛ − 43 игрока, Ла Лига − 19 игроков, Серия А − 14 игроков, Бундеслига − 11 игроков, а у Лиги 1 − 6 игроков.

С полным списком и объяснением рейтинга каждого конкретного игрока можно ознакомиться здесь.

А вы согласны с этим списком? Кого бы вы назвали лучшими, а кого убрали бы? Пишите в комментариях.

18 комментариев

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прощай Роналду
Ответ Inside 88 LW
За какие заслуги Мбаппе - выше обладателя ЗМ? Гризманн выше Леау? Дембеле 69... Фуфло а не рейтинг.
Дембеле "69" всё правильно 😁👍🏻
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Teodrakis
Ответ Murod Absumuxtorov
Кто создал это рейтинг футбол не понимает наверное
Согласен, Месси на первом месте шокирует
+1
-1
0
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Vonaburt
А где спелая клубничка с жилистой шеей?
0
0
0
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Ramal Ali
Ответ Inside 88 LW
За какие заслуги Мбаппе - выше обладателя ЗМ? Гризманн выше Леау? Дембеле 69... Фуфло а не рейтинг.
А то что Модрич 5ый не удивляет?))
0
0
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Andrey Maximkin
Ответ Inside 88 LW
За какие заслуги Мбаппе - выше обладателя ЗМ? Гризманн выше Леау? Дембеле 69... Фуфло а не рейтинг.
За чемпионат мира?
0
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0
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MU RD2
Ответ Inside 88 LW
За какие заслуги Мбаппе - выше обладателя ЗМ? Гризманн выше Леау? Дембеле 69... Фуфло а не рейтинг.
Такие рейтинги давно уже максимально неадекватные и далеки от реальности)
+1
0
+1
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fbaw56
Ответ Никита Никулин
12 игроков. Добавил, спасибо за внимательность
2x про..терял) точно)
0
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Никита Никулин
Автор
Никита Никулин
Черно-белый. Клубная редакция
542 подписчика
Ответ fbaw56
А где сказано что то про сити ?? 10 человек в списке..
12 игроков. Добавил, спасибо за внимательность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fbaw56
А где сказано что то про сити ??
10 человек в списке..
0
0
0
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barca01
Ответ Yusub Yusubov
В Милане оказывается Маньяк играет.
Аххахахаха, орр🤣
0
0
0
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Murod Absumuxtorov
Кто создал это рейтинг футбол не понимает наверное
+2
-1
+1
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Акира_1
Зиеш лучший игрок Челси? Хаха вот это сюрприз. С его одним двумя хорошими матчами за сезон. Неужели ЧМ решил. 🤣
+1
0
+1
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Azik-Sagittarius
Ответ Yusub Yusubov
В Милане оказывается Маньяк играет.
С языка снял))
+1
0
+1
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Yusub Yusubov
В Милане оказывается Маньяк играет.
+5
-1
+4
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Man United 1887
Решфод и Бруно так далеко? 😂 Вы серьёзно...?
0
0
0
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AF007
2007 год - Месси в тройке лучших игроков мира

2022 год - Месси в тройке лучших игроков мира

GOAT
+11
0
+11
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Inside 88 LW
За какие заслуги Мбаппе - выше обладателя ЗМ? Гризманн выше Леау?
Дембеле 69...
Фуфло а не рейтинг.
+5
-1
+4
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Mirhodi Mirfayziev
Здлбал уже этот месси шоссе
Легенда Карим Бензема 🏆
+1
-6
-5
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