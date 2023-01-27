У «сливочных» попал весь стартовый состав.

Британское издание The Guardian каждый год публикует сотню лучших футболистов, которые проявили себя на зеленых полях наилучшим образом.

В первую десятку вошли Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Мадрид»), Эрлинг Холанд («Сити»), Лука Модрич («Мадрид»), Кевин Де Брюйне («Сити»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус Жуниор («Мадрид»), Тибо Куртуа («Мадрид») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Наибольшее представительство у игроков «Сити» − получается, что англичане отправили в рейтинг весь свой стартовый состав и одного запасного. Чуть хуже ситуация у «Мадрида» − 11 человек «старта». На третьем месте − «Ливерпуль» с 9 игроками, причем двое (Гакпо и Нуньес) − новички.

«Сити» (12 игроков): 4 Холанд, 6 Де Брюйне, 24 Фоден, 29 Бернарду, 32 Альварес, 36 Канселу, 44 Диаш, 53 Родри, 54 Эдерсон, 55 Гюндоган, 57 Марез, 84 Уокер.

«Мадрид» (11): 3 Бензема, 5 Модрич, 8 Винисиус, 9 Куртуа, 18 Вальверде, 39 Кроос, 42 Алаба, 45 Тчуамени, 56 Рюдигер, 67 Милитао, 93 Родриго.

«Ливерпуль» (9): 10 Салах, 27 Ван Дейк, 34 Алиссон, 50 Гакпо, 59 Диас, 60 Трент, 77 Фабиньо, 82 Нуньес, 97 Робертсон.

«Бавария» (8): 11 Мане, 25 Мусиала, 41 Киммих, 64 Дэвис, 86 Упамекано, 91 Нойер, 95 Гнабри, 98 Сане.

«ПСЖ» (5): 1 Месси, 2 Мбаппе, 12 Неймар, 16 Хакими, 65 Маркиньос.

«Барселона» (5): 7 Левандовски, 19 Педри, 37 Гави, 69 Дембеле, 89 Де Йонг.

«Тоттенхэм» (5): 13 Кейн, 26 Сон, 61 Ришарлисон, 72 Ромеро, 76 Льорис.

«Юнайтед» (5): 15 Каземиро, 28 Фернандеш, 58 Рэшфорд, 81 Мартинес, 85 Варан.

«Милан» (5): 23 Леау, 30 Жиру, 46 Тео, 74 Меньян, 96 Тонали.

«Челси» (4): 63 Зиеш, 75 Силва, 80 Кулибали, 94 Джеймс.

«Арсенал» (3): 22 Сака, 35 Эдегор, 62 Жезус

«Интер» (3): 68 Брозович, 70 Лаутаро, 73 Барелла.

«Атлетико» (2): 17 Гризманн, 48 Де Поль.

«Ювентус» (2): 38 Ди Мария, 66 Влахович.

Разбивка по лигам выглядит следующим образом: АПЛ − 43 игрока, Ла Лига − 19 игроков, Серия А − 14 игроков, Бундеслига − 11 игроков, а у Лиги 1 − 6 игроков.

С полным списком и объяснением рейтинга каждого конкретного игрока можно ознакомиться здесь.

А вы согласны с этим списком? Кого бы вы назвали лучшими, а кого убрали бы? Пишите в комментариях.