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Мбаппе и Хакими было скучно на гала-концерте «ПСЖ». Они выбрали себе занятие получше

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Ашраф Хакими Ашраф Хакими
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Футбол Футбол

Пересу точно понравится.

В четверг «ПСЖ» провел благотворительный гала-концерт в сотрудничестве с фондом «Strong3r». На вечернике присутствовали все футболисты парижского клуба, но, кажется, не все игроки были заинтересованы в происходящем вокруг.

Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими, которые являются близкими друзьями, сидели рядом, и их занимал не концерт, а происходящее в матче Кубка Испании между «Реалом» и «Атлетико Мадрид».

В соцсетях появилось видео, где все веселятся, но на секунду в кадр попали Мбаппе и Хакими, сосредоточившиеся на трансляции матча на телефоне. Этот эпизод напоминает, как многие футбольные фанаты смотрят игры во время семейных ужинов.

Конечно же, этот эпизод привлек всеобщее внимание из-за факта, что французский нападающий, отказавшийся от трансфера в «Мадрид» этим летом, и бывший игрок «Реала» следят за играми «сливочных».

Может, два друга все же надеются вместе оказаться на «Сантьяго Бернабеу» в будущем?

16 комментариев

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Ivang King
Ответ VuNePonimaete
Кто бы так не сделал? Да много игроков выбрали б мечту, а не бабки. Да и этот rata после контракта смеялся над тем, как Мадрид оскорбляют, кто бы так не сделал на его месте тоже, да?
Мы в таком мире живем, что и у мечты есть цена, подрастешь поймёшь )
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Руслан Мнацаканов
Будет прекрасный состав просто огонь 🔥🔥🔥🔥 ВИНИСИУС,МБАППЕ,РОДРИГО,КАМАВИНГА,ТЧУАМЕНИ,ВАЛЬВЕРДЕ,АЛАБА,МИЛИТАО,РЮДИГЕР, МЕНДИ,ЛУНИН 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 И ЭТО ТОЛЬКО СТАРТОВЫЙ СОСТАВ
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Кабулов Zavqiddin
Новость про тех, кому насрать на этот клуб. Ещё и говорят: двери закрыты🤣🤣🤣
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TamTut
Не знаю как они, но я лично надеюсь что эти два игрока будут в сливочной форме грядущим летом! Да, помню ситуацию с мбаппе, но все бывает и не нужно быть гнилым. Научитесь отпускать плохое! Вот если повторится второй раз, тогда третьего не дано уже. А так, все это ерунда!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ну и?
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-1
-1
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Kasilas__1
Пересу похер на обоих
+1
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Kasilas__1
Ответ Merdan Ataberdiyev
Он все таки будет в мадриде мне кажется
Не будет
+1
-2
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Роман Ли
Зачем нужен продажная черепаха, пусть остается в своем лягушатнике
+1
-2
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VuNePonimaete
Ответ Ivang King
Всегда желал видеть черепашку в сливочной футболке, не много задело конечно его «предательство» но кто бы так не сделал на его месте ?! Да и Хакими был бы рад ему, особенно на текущей оголенной зоне, надеюсь ребят подпишут )
Кто бы так не сделал? Да много игроков выбрали б мечту, а не бабки. Да и этот rata после контракта смеялся над тем, как Мадрид оскорбляют, кто бы так не сделал на его месте тоже, да?
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-3
-3
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VuNePonimaete
Хакими приветствуем, а трансформеру не удастся на этом еще один контракт оформить, пусть даже не пытается
0
-3
-3
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Чёрный тюльпан
Ответ Ivang King
Всегда желал видеть черепашку в сливочной футболке, не много задело конечно его «предательство» но кто бы так не сделал на его месте ?! Да и Хакими был бы рад ему, особенно на текущей оголенной зоне, надеюсь ребят подпишут )
Если их и подпишут, то только в качестве свободных агентов. В случае с Мбаппе ждать не так и долго, а вот Хакими завис там на год подольше.
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-1
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Ivang King
Всегда желал видеть черепашку в сливочной футболке, не много задело конечно его «предательство» но кто бы так не сделал на его месте ?! Да и Хакими был бы рад ему, особенно на текущей оголенной зоне, надеюсь ребят подпишут )
+5
-2
+3
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Нефанатик
Идеально было бы обмен Мбаппе на винисиуса с доплатой со стороны Реала. Так Реал убил бы двух зайцев, и Мбаппе подписали бы, и от этого дурачка избавились бы.
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-3
0
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Батраз Х
Я был бы не против их подписанию
0
-1
-1
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Merdan Ataberdiyev
Он все таки будет в мадриде мне кажется
+9
-2
+7
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Anton Kortenko
сердце не обманешь.
+18
-2
+16
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