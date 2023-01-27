Мбаппе и Хакими было скучно на гала-концерте «ПСЖ». Они выбрали себе занятие получше
Пересу точно понравится.
В четверг «ПСЖ» провел благотворительный гала-концерт в сотрудничестве с фондом «Strong3r». На вечернике присутствовали все футболисты парижского клуба, но, кажется, не все игроки были заинтересованы в происходящем вокруг.
Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими, которые являются близкими друзьями, сидели рядом, и их занимал не концерт, а происходящее в матче Кубка Испании между «Реалом» и «Атлетико Мадрид».
В соцсетях появилось видео, где все веселятся, но на секунду в кадр попали Мбаппе и Хакими, сосредоточившиеся на трансляции матча на телефоне. Этот эпизод напоминает, как многие футбольные фанаты смотрят игры во время семейных ужинов.
Конечно же, этот эпизод привлек всеобщее внимание из-за факта, что французский нападающий, отказавшийся от трансфера в «Мадрид» этим летом, и бывший игрок «Реала» следят за играми «сливочных».
Может, два друга все же надеются вместе оказаться на «Сантьяго Бернабеу» в будущем?
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