«Прошел мимо и проигнорировал ее». Стали известны подробности поведения Дани Алвеса после предполагаемого изнасилования

Чем дальше, тем хуже.

Испанские издания привели подробности поведения Дани Алвеса в клубе Sutton, где произошло предполагаемое изнасилование, в котором его обвиняют.

Футболист был арестован 20 января по обвинению в сексуальном насилии, он находится в тюрьме без возможности выхода под залог.

Издание Marca сообщает, что охранник ночного клуба дал показания, где сказал, что когда девушка вышла из туалета, он активировал протокол против мужского насилия (порядок действий в случае подозрения изнасилования).

«Я спросил ее: «Что с тобой случилось? Скажи мне, что с тобой случилось! Ты должна успокоиться». Но она была очень ошеломлена».

Издание El Periodico сообщает, что, выйдя из туалета, Алвес пошел к бару и попросил сделать ему последний напиток. Потом Дани направился к выходу из ночного клуба, прошел мимо плачущей девушки-предполагаемой жертвы. Но он прошел мимо и проигнорировал ее.

Чем больше подробностей, тем неприятнее.