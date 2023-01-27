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«Прошел мимо и проигнорировал ее». Стали известны подробности поведения Дани Алвеса после предполагаемого изнасилования

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Чем дальше, тем хуже.

Испанские издания привели подробности поведения Дани Алвеса в клубе Sutton, где произошло предполагаемое изнасилование, в котором его обвиняют.

Футболист был арестован 20 января по обвинению в сексуальном насилии, он находится в тюрьме без возможности выхода под залог.

Издание Marca сообщает, что охранник ночного клуба дал показания, где сказал, что когда девушка вышла из туалета, он активировал протокол против мужского насилия (порядок действий в случае подозрения изнасилования).

«Я спросил ее: «Что с тобой случилось? Скажи мне, что с тобой случилось! Ты должна успокоиться». Но она была очень ошеломлена».

Издание El Periodico сообщает, что, выйдя из туалета, Алвес пошел к бару и попросил сделать ему последний напиток. Потом Дани направился к выходу из ночного клуба, прошел мимо плачущей девушки-предполагаемой жертвы. Но он прошел мимо и проигнорировал ее.

Чем больше подробностей, тем неприятнее.

5 комментариев

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Ready2riot
Ответ fidelio
Да бог с ним с карьерой, определенные места в теле тоже совершенно загубит, братва такие вещи не прощает..., тем более что прошел мимо и не извинился, так что Дани еще предстоят этюды телесных дискомфортов
А вот если бы извинялся… 🤡
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fidelio
Ответ Jamil Israfilov
Как не причём? Футболист это не же тело с двумя ногами пинающим мяч. Карьера не состоит из 90 минут на поле, с тебя берут пример миллионы ребятишек, подростков и т д. Может он и не стал футболистом хуже, но карьеру себе уж точно загубил.
Да бог с ним с карьерой, определенные места в теле тоже совершенно загубит, братва такие вещи не прощает..., тем более что прошел мимо и не извинился, так что Дани еще предстоят этюды телесных дискомфортов
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Jamil Israfilov
Ответ Виткот
карьера тут не причём, футболистом хуже он же от этого он не стал
Как не причём? Футболист это не же тело с двумя ногами пинающим мяч. Карьера не состоит из 90 минут на поле, с тебя берут пример миллионы ребятишек, подростков и т д. Может он и не стал футболистом хуже, но карьеру себе уж точно загубил.
+4
-1
+3
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Виткот
Ответ Vlad Emelin
Дани, так заморать себе карьеру…
карьера тут не причём, футболистом хуже он же от этого он не стал
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad Emelin
Дани, так заморать себе карьеру…
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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