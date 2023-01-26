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Дани Алвес попал в ловушку полиции. Стало известно, как каталонские правоохранители заставили его добровольно прилететь в Барселону

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Не все продумал.

Арест и тюремное заключение Дани Алвеса стали большой неожиданностью для многих фанатов футбола по всему миру.

Теперь стала известна стратегия, использованная Mossos d'Esquadra (каталонской полицией), чтобы заставить бразильского футболиста вернуться в Испанию и добровольно дать показания.

Дани Алвес находился в Мексике, где он был связан контрактом с командой «Пумас», но его адвокатом Мирайда Пуэнте Уилсон и каталонская полиция договорились о возвращении игрока в Барселону. Испанское издание El Correo сообщает, что в полиции признают факт этой договоренности.

Однако источники, близкие к следствию, уточнили, что до этого момента серьезность обвинений в адрес футболиста и предполагаемая весомость улик против него замалчивались, чтобы заставить бразильца добровольно вылететь из Мексики.

Таким образом, полиция добилась от футболиста добровольной явки с повинной, скрыв от него все улики и свидетельские показания, которые инкриминируют ему изнасилование девушки в туалете клуба. К тому моменту у правоохранителей уже было заявление от потерпевшей, свидетельские показания и улики, собранные в ночном клубе Sutton в Барселоне.

 

13 комментариев

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ColonelKurtz
Ответ МГЕР
Юмор очень хороший, красава!!!
Априс ахпер
0
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dmitryGoose
Безотносительно виновности Алвеса, такой адвокат должен быть лишён лицензии.
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константин зотов
Изнасилование девушки в туалете? А как она в этот туалет попала? Тврь, сама трахнулась и решила денег срубить, шкура
+1
-2
-1
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elena
Полиции вообще где то верят?
+2
0
+2
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Александр Бородин
Нормально развели как лоха!))) н как Алвес оказывается умом не блещет)))
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МГЕР
Ответ ColonelKurtz
Почти что трансфер Фигу в Реал!
Юмор очень хороший, красава!!!
+2
0
+2
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Engelbert
Вот это странно. Или у него память отшибло. Ведь если помнит, что творил, то не прилетел бы. А так, видимо был уверен, что ничего серьезного.
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Вячеслав Новиков
Какая явка с повинной, он не признал вину, Что-то бред, а адвокат конечно выдающийся с таким адвокатом и врагов не нужно
+3
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+3
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Borsiano
Видимо этот адвокат решил сменить профессию, иначе я не знаю как расценить то, что он своего клиента решил слить полиции. На месте его текущих клиентов, я бы прекратил с ним сотрудничество. Но если он родственник потерпевшей, или сам к ней решил шары подкатить, то это многое объяснило бы )
+11
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+11
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Mark Renton
Адвокат Эльман Пашаев.
+2
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+2
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не базарь на Тарасенко
Ответ Kaloyan Yalamov
Все не так просто, тем более если его адвокат в приезде и выдачи добровольных признаний замешан, при чем таким образом.. Теперь понятно почему разные версии он и предоставлял. Оказывается не совсем его адвокатом является "его адвокат". Наверняка это закончится не скоро. И уж точно с профессиональным футболом уже конец.
Лет через десять закончится, по удо быстрее даже если вести себя без отрицалова
+3
0
+3
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Kaloyan Yalamov
Все не так просто, тем более если его адвокат в приезде и выдачи добровольных признаний замешан, при чем таким образом.. Теперь понятно почему разные версии он и предоставлял. Оказывается не совсем его адвокатом является "его адвокат". Наверняка это закончится не скоро. И уж точно с профессиональным футболом уже конец.
+1
-1
0
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ColonelKurtz
Почти что трансфер Фигу в Реал!
+23
-5
+18
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