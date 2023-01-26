Дани Алвес попал в ловушку полиции. Стало известно, как каталонские правоохранители заставили его добровольно прилететь в Барселону

Не все продумал.

Арест и тюремное заключение Дани Алвеса стали большой неожиданностью для многих фанатов футбола по всему миру.

Теперь стала известна стратегия, использованная Mossos d'Esquadra (каталонской полицией), чтобы заставить бразильского футболиста вернуться в Испанию и добровольно дать показания.

Дани Алвес находился в Мексике, где он был связан контрактом с командой «Пумас», но его адвокатом Мирайда Пуэнте Уилсон и каталонская полиция договорились о возвращении игрока в Барселону. Испанское издание El Correo сообщает, что в полиции признают факт этой договоренности.

Однако источники, близкие к следствию, уточнили, что до этого момента серьезность обвинений в адрес футболиста и предполагаемая весомость улик против него замалчивались, чтобы заставить бразильца добровольно вылететь из Мексики.

Таким образом, полиция добилась от футболиста добровольной явки с повинной, скрыв от него все улики и свидетельские показания, которые инкриминируют ему изнасилование девушки в туалете клуба. К тому моменту у правоохранителей уже было заявление от потерпевшей, свидетельские показания и улики, собранные в ночном клубе Sutton в Барселоне.