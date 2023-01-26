«Лео Месси - лучший игрок в истории. Остальные аргентинцы больше ничего не выиграют». Ибрагимович раскритиковал Аргентину за поведение после ЧМ
И добавил, что Мбаппе выиграет снова.
«Лео Месси - лучший игрок в истории, я был уверен, что он победит. Что точно будет дальше, так это то, что Килиан Мбаппе все равно выиграет чемпионат мира», - сказал Златан Ибрагимович в интервью France Inter.
«Я не беспокоюсь о Лео. Я переживаю за других аргентинцев, потому что они больше ничего не выиграют. Месси выиграл все, и его запомнят, но остальных, кто вел себя плохо, мы не сможем за это уважать.
Это мое мнение, как одного из лучших профессиональных игроков - вы выиграли сейчас, но больше этого не сделаете. Нельзя так побеждать», - Добавил Златан.
Очевидно, что Ибрагимович ссылается на неоднозначное поведение аргентинских игроков после финала чемпионата мира, которое привело к расследованию со стороны ФИФА.
Вратарь Эми Мартинес был в центре скандала, когда сделал неподобающий жест после вручения «Золотой Перчатки». Позже он спел песню, высмеяв Мбаппе.
Тем не менее, не стоит сомневаться, что для 50-миллионов аргентинцев эти 26 футболистов стали настоящими героями.
Я вот Пассареллу вспомнил только, из небразильцев. Должны по идее ещё итальянцы быть, из 30х.
Немцы точно нет, все победы с большими перерывами.
Вели бы себя норм, возможно бы не было таких противоречивых мнений. Реально же позорное поведение на протяжении всего турнира.
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выиграет
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во время всего турнира