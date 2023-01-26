«Лео Месси - лучший игрок в истории. Остальные аргентинцы больше ничего не выиграют». Ибрагимович раскритиковал Аргентину за поведение после ЧМ

И добавил, что Мбаппе выиграет снова.

«Лео Месси - лучший игрок в истории, я был уверен, что он победит. Что точно будет дальше, так это то, что Килиан Мбаппе все равно выиграет чемпионат мира», - сказал Златан Ибрагимович в интервью France Inter.

«Я не беспокоюсь о Лео. Я переживаю за других аргентинцев, потому что они больше ничего не выиграют. Месси выиграл все, и его запомнят, но остальных, кто вел себя плохо, мы не сможем за это уважать.

Это мое мнение, как одного из лучших профессиональных игроков - вы выиграли сейчас, но больше этого не сделаете. Нельзя так побеждать», - Добавил Златан.

Очевидно, что Ибрагимович ссылается на неоднозначное поведение аргентинских игроков после финала чемпионата мира, которое привело к расследованию со стороны ФИФА.

Вратарь Эми Мартинес был в центре скандала, когда сделал неподобающий жест после вручения «Золотой Перчатки». Позже он спел песню, высмеяв Мбаппе.

Тем не менее, не стоит сомневаться, что для 50-миллионов аргентинцев эти 26 футболистов стали настоящими героями.