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«Лео Месси - лучший игрок в истории. Остальные аргентинцы больше ничего не выиграют». Ибрагимович раскритиковал Аргентину за поведение после ЧМ

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Футбол Футбол

И добавил, что Мбаппе выиграет снова.

«Лео Месси - лучший игрок в истории, я был уверен, что он победит. Что точно будет дальше, так это то, что Килиан Мбаппе все равно выиграет чемпионат мира», - сказал Златан Ибрагимович в интервью France Inter.

«Я не беспокоюсь о Лео. Я переживаю за других аргентинцев, потому что они больше ничего не выиграют. Месси выиграл все, и его запомнят, но остальных, кто вел себя плохо, мы не сможем за это уважать.

Это мое мнение, как одного из лучших профессиональных игроков - вы выиграли сейчас, но больше этого не сделаете. Нельзя так побеждать», - Добавил Златан.

Очевидно, что Ибрагимович ссылается на неоднозначное поведение аргентинских игроков после финала чемпионата мира, которое привело к расследованию со стороны ФИФА.

Вратарь Эми Мартинес был в центре скандала, когда сделал неподобающий жест после вручения «Золотой Перчатки». Позже он спел песню, высмеяв Мбаппе.

Тем не менее, не стоит сомневаться, что для 50-миллионов аргентинцев эти 26 футболистов стали настоящими героями.

19 комментариев

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Игорь Климов
Только с некоторыми оценками Ибрагимовича можно и не согласится, что сборная Аргентины ничего не выиграет, например, может выиграть Копа Америка 2024, и далеко не факт, что Мбаппе со сборной Франции ещё раз станет Чемпионом Мира. Но безусловно факт остаётся фактом, что 26 аргентинских игроков для своей страны стали героями, и что Лео Месси величайший футболист современности.
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Ruscello
С Инфантино и местными аборигенами из ФИФА, возможны любые расклады, на месте Ибрагимовича, стоит быть осторожнее с прогнозами. В любом случае, следующие поколения аргентинских игроков вряд ли несут ответственность за поведение фриков, типа их вратаря...
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timur055
А много ли трофеев выиграл сам Златан. И всегда ли он вел себя образцово? Если подобное сказали бы Хави, Касильяс или Зидан я бы понял, а так просто трёп
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rouzha
Ответ Artem Ayrapetyan
немцы итальянцы?
не команды, отдельные игроки.
Я вот Пассареллу вспомнил только, из небразильцев. Должны по идее ещё итальянцы быть, из 30х.
Немцы точно нет, все победы с большими перерывами.
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Роман
В Аргентине почти все неадекваты) Команда в целом как ненормальная смотрелась.

Вели бы себя норм, возможно бы не было таких противоречивых мнений. Реально же позорное поведение на протяжении всего турнира.
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Фанат футбола 777
Не только после чм, но и во время. Стоит лишь вспомнить их поведение после матча с Голландией
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rej1sta
Ответ garp
А выиграет ли он еще один мундиаль, большой вопрос. ------------------ выиграет
Откуда такая уверенность?)
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singsinner2
у меня нет такой уверенности в том что мбаппе выиграет еще один кубок мира. нового топ поколения не видно, фартового ловилы нет, действительно класного опорника тоже нет (угольки из реала не тянут на уровен, по крайней мере пока). есть крепкие исполнители и пара действительно класных возрастных игроков на сходе. я не вижу в мбаппе качества Марадоны, чтобы вытащить команду на себе. впрочем, в Лео этого тоже не было видно до этого ЧМ. но мбаппе и не Лео, даже не рядом
+3
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garp
Ответ Намик Алимарданов
Ну что же, прав, что аргентинцы больше не выиграют. Нужно ждать следующее поколение игроков. Что касается Мбаппе, так он уже чемпион мира. А выиграет ли он еще один мундиаль, большой вопрос.
А выиграет ли он еще один мундиаль, большой вопрос.
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выиграет
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garp
неоднозначное поведение аргентинских игроков после финала чемпионата мира
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во время всего турнира
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-3
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Пацанчик реальный
Ответ Artem Ayrapetyan
немцы итальянцы?
Французы,уругвайцы
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Artem Ayrapetyan
Ответ Flow market Victor Mercedes
Им нас####, много мы знаем двухкратных ЧМ кроме Бразилии?
немцы итальянцы?
+3
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фанат_реала
Ибрагимович как всегда прав
+10
-2
+8
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Flow market Victor Mercedes
Им нас####, много мы знаем двухкратных ЧМ кроме Бразилии?
+2
-2
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Leff2008
Благодаря этому, прямо скажем, не умному жесту, вратаря Аргентины Мартинеса запомнят сильнее, чем если бы он просто взял "Золотую перчатку" и прошел дальше. А так будет что вспомнить.
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Leff2008
Сейчас не надо никого запоминать. Все будет в Википедии, на сайтах ФИФА и других сайтах. Гугл найдет все имена, даже тех, кто не выходил на поле. И даже последнего массажиста этой сборной.
+1
-1
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Айлин 1990
Кто что бы не говорил, Аргентина ЧЕМПИОН МИРА а Месси лучший футболист в истории.
+4
-4
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Miguelito2015
Ну, Златан конечно фигни не скажет, да.
+1
-3
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Намик Алимарданов
Ну что же, прав, что аргентинцы больше не выиграют. Нужно ждать следующее поколение игроков. Что касается Мбаппе, так он уже чемпион мира. А выиграет ли он еще один мундиаль, большой вопрос.
+9
-3
+6
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