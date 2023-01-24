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Ого! Тен Хаг вновь приложил Роналду уже после его ухода: «Есть только один Месси, мы увидели это на чемпионате мира»😱🔥😱

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Вновь напомнил, почему Роналду не смог с ним сработаться.

«Есть только один Месси, мы видели это на чемпионате мира. Все остальные должны работать и быть частью команды», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky.

 

Напомним, голландец пришел в «МЮ» летом, а уже осенью Роналду дал скандальное интервью, в котором раскритиковал методы тренеры и вскоре покинул клуб.

25 комментариев

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Zhekson95
Ответ Александр Р
Конечно нужно уважать , тем более таких красивых )) думаешь никто не пытался объяснить Рональде , что от него требуется ?? У человека мания-величия вселенского масштаба , он реально считает , что на него должна работать вся команда , что он может не отрабатывать в обороне , свободно перемещаться по полю , как Месси ) только Месси понимает , как это нужно делать и сканирует поле и даже пешком , создаёт пространство для партнеров , а если смещается , то продвигает мяч , а если не отрабатывает , значит экономит силы для рывка , чтобы все компенсировать и в итоге даёт команде намного больше плюсов , чем минусов (под него нужно подстраиваться партнерам ). Поэтому Месси гений , так больше не может никто , таким функционалом никто не обладает , поэтому такой свободы никто, кроме него не достоин. А Роналду просто думает , что он не хуже , а то и лучше (так ведь сестра говрит и все окружение) , но у него нет этих сверхспособностей , сколько не качайся в тренажёрке )) Месси годами впитывал в себя опыт лучших из лучших, концентрируясь на интеллектуальном аспекте , а не на статистике , как многие . Масштаб его гениальности нам ещё предстоит оценить !
Месси плеймейкер ,но суть +- правильная . Под Роналду также нужно подстраиваться ,чтобы он давал результат.
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Александр Р
Ответ Zhekson95
Есть один Месси ,это 100% . Но также один Роналду Один Мбаппе ,Один Неймар. Имея звёзд в составе , нужно подстраиваться под них. Или прямо говорить что подстраиваться не будешь и не рассчитываешь на них в качестве основных . Далее тактично/красиво расставаться. А не устраивать цирк " не было предсезонки ,но я рассчитываю" а потом выпускать на 15 минут. Или вообще под конец время потянуть. Нужно уважать людей ,ради которых миллионы смотрят игры . ПСЖ - Аль Рияд это доказал по просмотрам
Конечно нужно уважать , тем более таких красивых )) думаешь никто не пытался объяснить Рональде , что от него требуется ?? У человека мания-величия вселенского масштаба , он реально считает , что на него должна работать вся команда , что он может не отрабатывать в обороне , свободно перемещаться по полю , как Месси ) только Месси понимает , как это нужно делать и сканирует поле и даже пешком , создаёт пространство для партнеров , а если смещается , то продвигает мяч , а если не отрабатывает , значит экономит силы для рывка , чтобы все компенсировать и в итоге даёт команде намного больше плюсов , чем минусов (под него нужно подстраиваться партнерам ). Поэтому Месси гений , так больше не может никто , таким функционалом никто не обладает , поэтому такой свободы никто, кроме него не достоин. А Роналду просто думает , что он не хуже , а то и лучше (так ведь сестра говрит и все окружение) , но у него нет этих сверхспособностей , сколько не качайся в тренажёрке )) Месси годами впитывал в себя опыт лучших из лучших, концентрируясь на интеллектуальном аспекте , а не на статистике , как многие . Масштаб его гениальности нам ещё предстоит оценить !
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Zhekson95
Есть один Месси ,это 100% .
Но также один Роналду
Один Мбаппе ,Один Неймар.
Имея звёзд в составе , нужно подстраиваться под них. Или прямо говорить что подстраиваться не будешь и не рассчитываешь на них в качестве основных . Далее тактично/красиво расставаться.
А не устраивать цирк " не было предсезонки ,но я рассчитываю" а потом выпускать на 15 минут. Или вообще под конец время потянуть.
Нужно уважать людей ,ради которых миллионы смотрят игры .
ПСЖ - Аль Рияд это доказал по просмотрам
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User User
Как рулить?
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Бускетс это позиция
Ответ yurchik07
Так же,как есть Роналду и есть ноунейм Тен Хаг.
Ноунейм Тен Хаг разок уже успел снять скальпель с Ювентуса Роналду в рамках ЛЧ)
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Бускетс это позиция
Ответ Kasilas__1
Да, без Роналду карета превратилась в тыкву
Тут или карета без колёс была или тыква лихо покатилась, но 6 побед в последних 8 матчах среди которых была победа над Сити и борьба уже не за зону ЛЧ, а за третье место с паритетом очков с Ньюкаслом
Я думаю болельщики МЮ предпочтут тыкву, до этого столь безобразной карете)
+4
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Manxeton
Ответ Игорь Климов
Тен Хаг полностью прав!
С чем прав Тен Ханг. Свадебная принцесса..
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Kasilas__1
Уберите тег Роналду. Не надо адекватных фанатов втягивать в свои выдуманные истории.
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Kasilas__1
Ответ Jean-Paul
МЮ с Роналду одна команда, без абсолютно другая, результаты не дадут соврать...
Да, без Роналду карета превратилась в тыкву
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DimanYNWA
сам хейрет криша, но лучше бы ТХ уже не ворошил эту тему
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Del-28
Правильно сказал человек.
+5
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ken35
Ответ yurchik07
Так же,как есть Роналду и есть ноунейм Тен Хаг.
+++
+1
-6
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Citronn
Есть только один лысый лизоблюд
+2
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yurchik07
Пускай лучше приглаживает руки к Мю,пока самого отсюда не поперли.
+1
-2
-1
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yurchik07
Так же,как есть Роналду и есть ноунейм Тен Хаг.
+3
-5
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Нейтральный критик
Вообще он наконец-то высказал мнение про Дениса Давыдова.
0
-1
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Вячеслав Новиков
Всё по делу сказал, Месси всё всем доказал, что он лучший
+8
0
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Игорь Климов
Ответ Jean-Paul
МЮ с Роналду одна команда, без абсолютно другая, результаты не дадут соврать...
Это точно!
+10
-9
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Игорь Климов
Тен Хаг полностью прав!
+11
-4
+7
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Алёшка Беленок
Ого,автор решил побайтить на заголовке,когда новость уже старая)
+6
-2
+4
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9wkbc9rjcb
И возразить ну просто нельзя в точку сказал!!!
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Ramil Usmanov
Тен Хагу в кайф, без всякого рода фруктов!
+6
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kaviknat
Ого! Как же долго спим! На спортсе эта новость была еще 22 числа
+6
0
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Терминатор///Айлбибекович
Так и есть.Кринж че то нафантазировал себе,что он ровня.ЧМ все расставил по местам.
+38
-6
+32
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Jean-Paul
МЮ с Роналду одна команда, без абсолютно другая, результаты не дадут соврать...
+41
-4
+37
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