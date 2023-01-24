Ого! Тен Хаг вновь приложил Роналду уже после его ухода: «Есть только один Месси, мы увидели это на чемпионате мира»😱🔥😱
Вновь напомнил, почему Роналду не смог с ним сработаться.
«Есть только один Месси, мы видели это на чемпионате мира. Все остальные должны работать и быть частью команды», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky.
Напомним, голландец пришел в «МЮ» летом, а уже осенью Роналду дал скандальное интервью, в котором раскритиковал методы тренеры и вскоре покинул клуб.
Но также один Роналду
Один Мбаппе ,Один Неймар.
Имея звёзд в составе , нужно подстраиваться под них. Или прямо говорить что подстраиваться не будешь и не рассчитываешь на них в качестве основных . Далее тактично/красиво расставаться.
А не устраивать цирк " не было предсезонки ,но я рассчитываю" а потом выпускать на 15 минут. Или вообще под конец время потянуть.
Нужно уважать людей ,ради которых миллионы смотрят игры .
ПСЖ - Аль Рияд это доказал по просмотрам
Я думаю болельщики МЮ предпочтут тыкву, до этого столь безобразной карете)