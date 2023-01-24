Ого! Тен Хаг вновь приложил Роналду уже после его ухода: «Есть только один Месси, мы увидели это на чемпионате мира»😱🔥😱

Вновь напомнил, почему Роналду не смог с ним сработаться.

«Есть только один Месси, мы видели это на чемпионате мира. Все остальные должны работать и быть частью команды», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky.

Напомним, голландец пришел в «МЮ» летом, а уже осенью Роналду дал скандальное интервью, в котором раскритиковал методы тренеры и вскоре покинул клуб.