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На ЧМ Жиру отказался меняться футболками с футболистом сборной Австралии: тот пожаловался и получил не только извинения, но и посылку из Милана🔥

Оливье Жиру Оливье Жиру
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Недоразумение улажено.

Вскоре после ЧМ нападающий «Сентрал Кост Мэринерс» Джейсон Каммингс рассказал, что француз после матча на ЧМ-2022 не отреагировал на просьбу обменяться футболками и притворился, что не говорит по-английски.

Как передает RMC Sport, форвард в подкасте Mowers Club сообщил, что недавно ему удалось пообщаться с Жиру в соцсетях и уладить «недопонимание» .

«На самом деле он написал мне в директ в Instagram, и оказалось, что он отличный парень.

Возможно, он не понял меня из-за шотландского акцента и того, что я немного тарабарю. Он просто не понял меня или что-то в этом духе. Теперь мы во всем разобрались.

Он отличный парень, предложил мне футболку «Милана» и попросил прощения за недопонимание. Это очень мило с его стороны и показывает, что он славный парень.

Я сказал ему, что взамен отошлю ему майку «моряков». Оказывается, теперь мы на самом деле лучшие друзья, так что, знаешь, я смеялся последним», – заявил Каммингс.

7 комментариев

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Гриззли
Ну так-то, извинений он не получал, потому что извиняться было не за что.
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(Алекс Кросс
Всяческие Респектосы Обоим ) Воистину Sportsmanship Moments!!! )
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Diarmuid G.
Ответ dmitryyyy
Фамилия на three hundred bucks😎
Фамилия Каммингс является англицизацией изначальной норманнской фамилии Comyn. Которая, в свою очередь, происходит от названия города Comines, что под Лиллем. Именно оттуда в своё время в Шотландию переселились предки клана Комин (которые в своё время претендовали на шотландский трон). Так что Джейсон тоже в некотором роде француз.
+2
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+2
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Михаил Назаров
А Милан знает, что Жиру футболки разбазаривает?
0
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Нейтральный критик
Ответ dmitryyyy
Фамилия на three hundred bucks😎
Кончаловский.
+8
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+8
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dmitryyyy
Фамилия на three hundred bucks😎
+15
0
+15
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banchik1
Вот так и надо завершать все недопонимания на поле. Оба молодцы!
+9
-1
+8
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