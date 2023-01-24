На ЧМ Жиру отказался меняться футболками с футболистом сборной Австралии: тот пожаловался и получил не только извинения, но и посылку из Милана🔥
Недоразумение улажено.
Вскоре после ЧМ нападающий «Сентрал Кост Мэринерс» Джейсон Каммингс рассказал, что француз после матча на ЧМ-2022 не отреагировал на просьбу обменяться футболками и притворился, что не говорит по-английски.
Как передает RMC Sport, форвард в подкасте Mowers Club сообщил, что недавно ему удалось пообщаться с Жиру в соцсетях и уладить «недопонимание» .
«На самом деле он написал мне в директ в Instagram, и оказалось, что он отличный парень.
Возможно, он не понял меня из-за шотландского акцента и того, что я немного тарабарю. Он просто не понял меня или что-то в этом духе. Теперь мы во всем разобрались.
Он отличный парень, предложил мне футболку «Милана» и попросил прощения за недопонимание. Это очень мило с его стороны и показывает, что он славный парень.
Я сказал ему, что взамен отошлю ему майку «моряков». Оказывается, теперь мы на самом деле лучшие друзья, так что, знаешь, я смеялся последним», – заявил Каммингс.
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