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«Кто сделал больше него?». Рио Фердинанд выбрал лучшего британского игрока между Дэвидом Бекхэмом и Гаретом Бэйлом

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Рио Фердинанд сравнил Гарета Бэйла и Дэвида Бекхэма, выбрав лучшего британского игрока.

Бэйл сделал себе имя, выступая за «Тоттенхэм», откуда перешел в «Реал Мадрид» за 85,3 млн фунтов в 2013 году. Несмотря на критику со стороны болельщиков, Гарет добился определенного успеха в испанском клуба, трижды выиграв Ла Лигу и пять раз Лигу чемпионов, а также Кубок Короля.

Бэйл возвращался в «Тоттенхэм» на правах аренды в сезоне 2020/21, а прошлым летом перешел из «Мадрида» в МЛС.

Дэвида Бекхэма часто называют одним из лучших вингеров всех времен, свою блестящую карьеру он начинал на «Олд Траффорд», преуспел в Англии, а также в «Мадриде» и «ПСЖ».

Рио Фердинанд играл с Бекхэмом и в клубе, и в сборной и подтвердил вклад легендарного футболиста в требл «МЮ». Однако, лучшим британским игроком Фердинанд считает именно Бэйла.

«Если говорить о карьере и трофеях, то однозначно – Гарет Бэйл. Тут даже вопросов быть не может. А кто лучше, как игрок? Ну тут тоже…Гарет Бэйл – когда он был в форме, то показывал отличный футбол и выигрывал важнейшие призы», - говорил Рио в интервью ВВС Sport.

«Что касается Бекса, то нельзя забыть, что он сделал в тот сезон, когда «МЮ» взял требл, нужно признать, что он был одним из лучших. Но Гарет Бэйл – лучший британский игрок, выступавший заграницей. А кто лучше него? Кто сделал больше, чем он? Точно не Бекс».

3 комментария

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Mekanych Red Devil
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Если выбирать лучшего британского игрока, то лучшим всегда должен признаваться Скоулз, ну может Гиггз тоже.. Если из тех, кто играл за границей, то Бэйла можно назвать, выбор все равно не такой большой.
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Ахма Начоо
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Чего ? Бэкс легенда МЮ и Реала а Бэил чувак про которого болельщики Реала точно предпочитают забыть. Какие всё таки передачи отдавал Бэкс.
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QWertY
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Бекс один из любимых игроков наравне с Роналдо
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