«Кто сделал больше него?». Рио Фердинанд выбрал лучшего британского игрока между Дэвидом Бекхэмом и Гаретом Бэйлом

Рио Фердинанд сравнил Гарета Бэйла и Дэвида Бекхэма, выбрав лучшего британского игрока.

Бэйл сделал себе имя, выступая за «Тоттенхэм», откуда перешел в «Реал Мадрид» за 85,3 млн фунтов в 2013 году. Несмотря на критику со стороны болельщиков, Гарет добился определенного успеха в испанском клуба, трижды выиграв Ла Лигу и пять раз Лигу чемпионов, а также Кубок Короля.

Бэйл возвращался в «Тоттенхэм» на правах аренды в сезоне 2020/21, а прошлым летом перешел из «Мадрида» в МЛС.

Дэвида Бекхэма часто называют одним из лучших вингеров всех времен, свою блестящую карьеру он начинал на «Олд Траффорд», преуспел в Англии, а также в «Мадриде» и «ПСЖ».

Рио Фердинанд играл с Бекхэмом и в клубе, и в сборной и подтвердил вклад легендарного футболиста в требл «МЮ». Однако, лучшим британским игроком Фердинанд считает именно Бэйла.

«Если говорить о карьере и трофеях, то однозначно – Гарет Бэйл. Тут даже вопросов быть не может. А кто лучше, как игрок? Ну тут тоже…Гарет Бэйл – когда он был в форме, то показывал отличный футбол и выигрывал важнейшие призы», - говорил Рио в интервью ВВС Sport.

«Что касается Бекса, то нельзя забыть, что он сделал в тот сезон, когда «МЮ» взял требл, нужно признать, что он был одним из лучших. Но Гарет Бэйл – лучший британский игрок, выступавший заграницей. А кто лучше него? Кто сделал больше, чем он? Точно не Бекс».