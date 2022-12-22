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Очень странные дела. Член правительства Омана предложил Месси миллион долларов за бишт, в котором Лео получал Кубок мира

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Лионель Месси наконец стал чемпионом мира.

Как только аргентинец получил медаль, эмир Катара надел на Лео черную накидку с золотым обрамлением – это бишт, означающий принадлежность человека к знатному роду.  

Фото Месси в биште и с Кубком мира в руках уже стали культовыми:

Лионель Месси хочет показать Кубок мира болельщикам «ПСЖ», реакция руководства клуба и фанатов – Чемпионат

Многим жест властей Катара не понравился. Бастиан Швайнштайгер, например, считает, что у Месси забрали большой момент. Но нашлись и те, кому такая изюминка в чемпионском образе Лионеля пришлась по душе.

Но на этом история бишта не закончилась!

Член парламента Омана Ахмед Аль Барван не хочет, чтобы столь важный символ покидал Ближний Восток. Поэтому он через Твиттер сделал аргентинцу заманчивое предложение:

«Мой друг Месси, от имени Султаната Оман я поздравляю Вас с победой на чемпионате мира в Катаре 2022 года. Арабский бишт – символ благородства и мудрости. Я предлагаю вам 1 миллион долларов в обмен на этот бишт».

Вряд ли Месси согласится продать бишт. Но, возможно, когда-нибудь аргентинец передаст столь важный символ музею страны Ближнего Востока.

А что думаете вы? Как поступит Лео?

3 комментария

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moldfan
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Во первых, выглядел конечно Лео нелепо поднимая кубок в нем. Ну это часть его памяти об одном из лучших дней его жизни. Во вторых, нравится или не нравится... это в своем роде, символ уважения. Зачем оскорблять людей, которые его проявили.

В третьих, ну миллион при доходах Месси, это что-то типо как оплата за пару дней его работы. Недельку.
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predMBAPPE
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Игорь Климов
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Становится понятно, что этот бишт с каждым годом будет становиться всё дороже и дороже, но Лео Месси скорее всего этот бишт отдаст в музей футбола Аргентины!
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